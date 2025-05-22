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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

22/05/2025

沒有綠線也沒有紅線，以色列的最後瘋狂

#大國博弈 #容我世說 #國際評論 #以巴衝突 #加沙 #以色列 #哈馬斯 #內塔尼亞胡 #加沙人道基金會 #基甸戰車行動 #巴勒斯坦 #人道主義
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　加沙巴人最惡劣的情況已經來到了。當這個5月過了一半後，以色列派出代表在多哈和哈馬斯代表就停火問題間接商討之際，另方面內塔尼亞胡卻宣布向加沙發動「基甸戰車行動」，相信他是想作出最終一擊，大有不全面清洗加沙誓不休之意，跟著便把該地區據為以色列所有，並開始著手徹底驅離200萬加沙巴人。

 

　　今次行動除加強空襲，還作出大規模地面進攻和佔領。有消息指，以色列軍方在今個月初召集了多達7萬名後備軍人，再加上近13萬人的現役部隊，要用上這麼龐大的隊伍，看得出內塔尼亞胡的決心，不想再拖拉，因此他所採取的手段已沒有紅線，而且愈見殘酷，慘絕人寰的照片不斷流出，全世界嘩然。

 

除對加沙加強空襲，以軍還作出大規模地面進攻和佔領。(AP)

 

　　原本因歷史愧疚感對以色列多番包容的西方國家，今次遭到內塔尼亞胡挑戰她們的忍耐極限底線，英、法及加拿大三國率先忍不住了，除譴責外，還提出制裁猶太殖民區居民。事實上，西方的官方譴責來得太遲，制裁又不是針對以色列領導層，把矛頭指向殖民區居民作用不太大，力度非常有限，真懷疑他們的誠意，比不上西班牙總理桑切斯切斷和以色列的貿易往來，並呼籲有關國家停止武裝以色列。

 

　　無論如何，我們至少看到以色列傳統盟友的反彈，這對內塔尼亞胡不無壓力，無法不讓有限救援物資進入加沙。自今年3月第一階段停火協議無以為繼後，以色列便立刻再度封鎖加沙，禁止國際救援物資進入，令到加沙爆發嚴重糧荒，餓死的人不計其數，特別是孩童，情景實在慘不忍睹。

 

加沙糧食嚴重短缺，餓死的孩童不計其數。(AP)

 

　　可是，即使內塔尼亞胡稍為打開大門，卻又極不懷好意，並企圖把糧食武器化和人道救援政治化，以圖擴大對加沙的控制。他推出將於5月底運作的「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation，簡稱GHF），在加沙全權負責分配援助。GHF表面上是個獨立機構，聲稱是解決加沙地區人道危機的關鍵，實際是由美以兩國在背後指揮，美國退伍軍人伍德(Jake Wood)負責管理基金會，以色列軍方協調，並由私人軍事承包商負責安全工作。

 

　　這樣的安排，令GHF甫成立就立刻受到很大的批評。聯合國人道事務負責人弗萊徹(Tom Fletcher)在安理會表示：「GHF的援助僅限於加沙的一部分，卻無視其他地區的緊急需求。這讓援助成為政治和軍事目的的附屬品，將飢餓當作談判籌碼。這是一場玩弄人道主義的嘲弄，有意分散注意力，是掩蓋進一步暴力和流離失所的遮醜布。」

 

國際救援組織指他們具備分配急需物資予加沙巴人的能力，以色列成立GHF是多此一舉及別有用心。(AP)

 

　　其他救援組織進一步指GHF違反了基本的人道主義原則。他們表示，其實他們已經具備分配急需援助並減輕加沙巴人痛苦的能力和經驗，而且過去絕大多數食品和其他物資都是運送到加沙平民手中，並未被哈馬斯截留，因此成立GHF看來是多此一舉，更何況沒有巴人受邀參與，其目的不言而

 

　　最令人擔憂的是，以色列可以透過救援物資的分配點，來擺布人口的遷移，然後把他們圈在以色列在加沙的幾個軍事管制地區，加上不斷的轟炸已令加沙變成不適合人類居住的廢墟，最後達到把所有巴人驅離的目的。以色列獨立新聞媒體+972 Magazine最近發表一份令人震驚的調查報告，他們採訪了多名以色列士兵，這些士兵描述他們如何使用推土機和炸藥故意將加沙夷為平地，這揭示了以色列怎樣有系統地令加沙變得不能居住，迫使巴人無法返回原來的家。

 

 以軍刻意將加沙夷為平地，迫使巴人遷離原居地。(AP)

 

　　今次內塔尼亞胡的所謂「基甸戰車行動」，算是以色列在加沙最後的瘋狂。基甸是《舊約聖經》中描述的猶太人「士師」之一，士師是古代猶太人尚未擁立國王時，由各部落推派出來抵抗外敵的領袖，他同時也被視為天選之人。以色列一直喜歡引用《舊約聖經》的人物和故事，來命名他們的行動，以添上神聖的面紗。

 

　　事實上，如今的極右猶太復國主義者，亦視自己為天選之人，在巴勒斯坦土地上大舉進行赤裸裸的殘酷殖民主義行為，自立國以來無視聯合國劃下的綠線，即以色列和巴人自治區之間的疆界，以方早已跨越綠線興建大量猶太殖民區，以此掠奪巴人土地，現更在毫無紅線的束縛下，在加沙清洗巴人。面對內塔尼亞胡今次的最後瘋狂，誰有能力制止他？

 

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