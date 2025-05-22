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22/05/2025

日本清酒盛會「Sake Jump」首次登陸香港！過20酒造參與：試酒／大師班／酒藏藏主交流會！東京頂尖調酒師親臨獻藝 清酒雞尾酒新玩法

#清酒 #大師班 #富衛1881公館 #香港好去處 #日本清酒 #Sake #雞尾酒 #Food News #調酒師 #美食情報 #Sake Jump #美食
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Text: Katty Wu

　　香港愈來愈多人喜歡飲日本清酒，但較少舉行清酒主題的大型活動，一直以來都只是在「Wine and Dine」及「美食博覽」設一個日本酒專區而已。清酒迷機會來了！源自日本的清酒盛會Sake Jump「若手の夜明け」，今年將首次在香港舉行，日本13個都府縣、超過20位備受矚目的新生代酒藏藏主將會親臨現場，帶來家族代代相傳的代表之作跟大家分享。除了有日本酒大師班及酒藏藏主交流會外，更請來兩位東京頂尖調酒師即席調製創新的清酒雞尾酒，喜歡清酒絕對不能錯過！

 

 

　　Sake Jump「若手の夜明け」於2007年首辦，匯聚一群勇於創新、打破傳統界限的新世代釀酒師，讓他們展示實力，亦成就了多位業界新星。Sake Jump Hong Kong 2025「若手の夜明け」將於6月6日至8日舉行，特別選址歷史悠久的法定古蹟——富衛1881公館，以「傳承」為主題，打造一場融合歷史與創新的清酒盛會。

 

 

　　超過20位備受矚目的新生代酒藏藏主將會來港，與香港清酒迷近距離交流釀造理念與品牌故事。參展酒藏將帶來多款經典與創新之作，當中焦點包括：榮獲2021年「世界酒藏」排名第一的實力派八戶酒造「陸奥八仙」；由前百年名酒藏「新政」釀酒職人創立，採用較年輕的麴，釀造更容易飲用的Craft Sake品牌稲とアガベ；以及Haccoba、木花之、Linne和Wakaze等，展現年輕創意與地域特色的手工清酒品牌。陸奥八仙及 Wakaze更會帶來近年備受酒迷注目的氣泡清酒Sparkling Sake，為活動注入耳目一新的清爽氣息。

 

 

　　大會特別邀請來自日本東京「50 Best Discovery」的兩位重量級調酒師——Tokyo Confidential首席調酒師村田和奏（Wakana Murata）及Bar Wakabayashi主理人若林佑一（Yuichi Wakabayashi），他們將於現場即席調製創新的清酒雞尾酒。

 

村田和奏擅長以簡約精緻的手法融合日式元素，調配出風格獨特的作品。（圖片來源IG@wakawakawaka__）

 

由木匠轉型、並獲日本龍舌蘭協會認證的若林佑一，以個人風格呈現創意酒單，把東京西蒲田酒吧文化的精髓帶到香港。（圖片來源IG@bar_wakabayashi）

 

　　除了試酒體驗，還有一系列豐富節目，包括日本酒大師班，由香港葡萄酒評審協會名譽主席高英偉先生主講，並以「日本紅酒與世界各地的紅酒」、「37萬公里・大地可以給我們甚麼禮物」及「清酒．甜品．音樂」為題，深入淺出講解日本酒文化與品飲技巧。另外亦有酒藏藏主交流會，讓參與者近距離認識每一瓶清酒背後的故事，體驗釀酒師的理念與熱情。

 

 

FWD富衛保險呈獻︰Sake Jump Hong Kong 2025「若手の夜明け」

活動地點：富衛1881公館

活動時間：6月6日 2pm-10pm；6月7日 12nn-10pm；6月6日 12nn-8pm

早鳥優惠：即日起至5月30日4:59pm

購票：qrco.de/SakeJumpHK2025

網址：https://www.sakejumphk.com/

 

 

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