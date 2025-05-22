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22/05/2025

懶人經濟商機：年輕人上門煮飯打掃與科技提升效率的創新競爭優勢

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　近年「懶人經濟」逐漸成為一種新生意商機，除因為都市人工繁忙外，消費者亦愈來愈對善用時間有所追求，所以會願意用金錢換別人嘅時間，去提升自己生活同工作效率。懶人經濟喺中國內地漸漸變得重要，有研究數字指，過去數年懶人經濟巿場規模由200億元升到500多億，數字仍不斷上升中，極具巿場潛力。

 

　　懶人經濟顧名思義，指為滿足消費者便利而衍生一系列商業模式同服務。服務涵蓋唔同生活需要，如上門煮飯、深層打掃、收納整理、兒童接送、一站式搬屋等。 以前從事呢類家政相關服務，主要係50歲以上家庭主婦。但隨著科技進步同社會結構嘅轉變，愈來愈多80、90甚至00後投身該行業，內地部分地區供應商近50%係年輕人。因為佢哋懂得利用科技提升效率，同時十分了解消費者需要，而且相對下行業技術/學歷等門檻較低，以上種種原因令巿場急速成長。

 

　　當中近年發展較為突出服務，例子有上門代客煮飯「做飯阿姨」。收費便宜而深受消費者喜愛，四餸一湯約66蚊，十二道菜都只係148蚊，價錢已經包括買餸同構思菜式，另加10蚊更可代客洗碗同打掃廚房等。一般四餸一湯服務約需時兩個鐘，阿姨亦能提供一站式早午晚三餐。上班一族大多消費每月平用2000蚊左右，就能慳時方便食到健康餐。雖然話係「阿姨」，但其實現時不少 90後亦加入呢個行業，令行業漸趨年輕化。佢哋經常上網學習特別菜式，創造自己獨有競爭優勢。

 

　　除做飯阿姨外，巿場亦出現「男阿姨」，意思年輕男提供家具清潔服務。佢哋主要提供深層清潔，幫客戶清潔屋企較麻煩同具危險性嘅地方，以及較難處理嘅污跡。例如大型傢俬後牆身灰塵、窗外玻璃、地板難以清潔水泥漬、洗手間陳年鐵銹漬、廚房爐具深層油漬等等。佢哋會以時薪同清潔空間大小計算收費，一般情況每小時收費約100蚊。當然巿場有不少主婦提供清潔服務，但由於男阿姨服務內容相對艱難，亦需要較多體力勞動，加上男性年青人有噱頭，所以深受市場歡迎。

 

　　其實現時好多服務提供者都同時打緊幾份工，上午代客送小童返學，中午代客煮飯，下午上門打掃同接小童回家，最後做埋晚餐。類似情況愈來愈常見，一個月收入過萬亦算平常。年輕人失業轉投較老一輩嘅行業時，佢哋會用自己嘅優勢去打低巿場對手，如社交媒體宣傳、科技應用、網絡上吸收新知識等，發掘出行業更多潛力。

 

 

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