香港中環夏誌回歸：六大竹藝打卡裝置＋近25項文化音樂舞蹈和運動節目 免費入場！

中環夏誌回歸啦！第九屆《SummerFest 中環夏誌》將於 5 月 30 日至 8 月 3 日，一連 66 日在中環海濱活動空間舉行，全部節目免費入場。今年常駐節目「竹迷藏」展示香港獨有文化和風貌，有多個竹子裝置打卡位，更設免費主題導賞團及竹藝工作坊。此外，多達 25 項以文化、音樂、舞蹈、運動為主題特備 pop up 活動， 大人小朋友都啱玩！

竹棚搭建不僅是香港傳統的建築技術，近年建築業界、市民及遊客更 視之為本土特色藝術。《SummerFest 中環夏誌》常駐節目「竹迷藏 - 玩竹夏日！」由香港建築中心及 CVM 合辦，邀得多位建築界大師和團隊， 特別設計和建造六件大型而富創意的竹藝裝置藝術作品，並邀得本地資深竹藝師傅搭建。

中環大型壽司竹蓆

四位香港建築師合組的 HOUR 25 創作的 《壽司櫈》，是一件輕巧便攜的城市家具，配合一幅由本地竹棚師傅精心製作的大型壽司竹 蓆，邀請遊人成為即興的壽司師傅，自選「餡料」，以創意拼湊個人專屬的坐椅，將中 環海濱變成一個猶如壽司拼盤的公共空間。

《壽司櫈》

超巨光影竹亭

香港中文大學建築學院助理教授篠原寬之及其團隊「工藝設計研究室」的《靜·編·動》裝置由傳統竹編技藝編織而成，竹亭以靈動且通透的有機形態，讓光線和風穿透其間，搖曳於維港微風中，共舞於 水面輕波上，在地面上幻化出動態光影。

《竹浪亭 》由台灣東海大學建築學系助理教授馮國安和研究生白勝希團隊創作，作品以香港常見的工地竹棚，轉化成不一樣的空間，讓遊人可在竹子佈陣中遊玩；設計者亦以隨風而動的麻繩，創造輕飄的屋頂，展現中環獨特的天際線。

《竹浪亭 》

環保建築師及城市設計師葉頌文博士創作的《風玫瑰：風紋竹籟》以回收竹材，製成三米高的裝置，把「風玫瑰圖」變成一個可觸摸、可投入的空間故事。

《風玫瑰：風紋竹籟》

兩位纖維藝術家 Cecilia Lai 及 Barnard Chan 組成的 Breakthrough Art Studio以風的想象為主題，融合風箏、風車、風鈴等元素創作《風之絮語》。還有香港大學建築學院院長、「非常建築」團隊創作《竹桁架》，利用竹能夠熱彎的特性，設計拱形桁架結構，藉助竹桁架本身的特徵和結構美，讓 遊人在裝置中嬉戲和享受悠閒，同時在不經意中看到建築的基本元素：材料、空間與結構。

《風之絮語》

對竹藝有興建的朋友，推介報名參加《竹迷藏 – 玩竹夏日！》工作坊，學習竹藝傳統之美，並將手作帶回家。

《風與竹的相遇》工作坊

參展團隊 Breakthrough Art 教授傳統竹編技藝，並分享創作《風之絮語》的靈感故事。參加者可 親手編織竹花，製作祝福風車。

日期：5 月 31 日（星期六）

時間：下午 2 時 30 分 – 下午 4 時

名額：20 位

報名：https://forms.gle/MARY1oCB2BJnsvjK8

《壽司櫈 》工作坊

參展團隊 HOUR 25 主持親子工作坊，與大小朋友製作迷你壽司造型凳子，並可編織壽司竹蓆， 趣味盎然。

日期：6 月 1 日（星期日）

時間：上午 11 時 30 分 - 下午 1 時

名額：18 位

報名：https://forms.gle/MARY1oCB2BJnsvjK8

多達 25 項特備 pop up 活動

《SummerFest 中環夏誌》逢週末和假期，以至其他特定日子，均會舉行特備 pop up 節目，網羅 運動、音樂、舞蹈、文化節目四大範疇。當中有動感十足的「香港兒童平衡車錦標賽 2025」、 「中西區 3v3 閃避球比賽 2025」、「頌夏棒球節之香港五人棒球賽」、「五人制棒球及 eBASEBALL」、「2025 年單車繞圈賽及衝分賽」。

頌夏棒球節之香港五人棒球賽頌夏棒球節之香港五人棒球賽日期：7 月 20 日（星期日）時間：上午 10 時 – 下午 6 時入口：3 號閘，近添馬公園





五人制棒球及 eBASEBALL日期：7 月 19 日（星期六） 時間：上午 10 時 – 下午 6 時 入口：3 號閘，近添馬公園

「中西區 3v3 閃避球比賽 2025」日期：6 月 27 日（星期五） 時間：下午 2 時 – 下午 7 時 30 分 入口：3 號閘，近添馬公園

香港兒童平衡車錦標賽 2025 日期：6 月 15 日（星期日） 時間：上午 10 時 – 下午 6 時 入口：3 號閘，近添馬公園

音樂節目方面有「唱畀人聽全港青少年歌唱大賽 2025」、 「SingingShow 音樂會」、「新 SING 歌唱比賽」、「夏祭」、「節奏遊樂場」系列、「鄰舍音 樂祭」、「LET'S PLAY HONG KONG! 2025」系列，由流行樂、樂隊至管樂，市民可隨節拍投入音 樂世界，節目非常精彩。

節奏遊樂場 - 亞洲音樂嘉年華 日期：7 月 26 日（星期六） 時間：下午 2 時 30 分 – 晚上 8 時 30 分 入口：3 號閘，近添馬公園

舞蹈節目則有「全港舞林爭霸大賽 2025」和「盛夏芭蕾」，奔放與優雅 兼具。文化節目包括：「WanderFest 城內漫遊．嘉年華」系列、「Mermazing 美人魚夏水禮」 系列、「極『道』瑜『樂』」系列、「斯里蘭卡才藝表演」等。

WanderFest 城內漫遊．嘉年華 – 復古遊 日期：6 月 21 日（星期六） 時間：下午 1 時 30 分 – 晚上 9 時 入口：3 號閘，近添馬公園

Mermazing 美人魚夏水禮 - Make a Splash 日期：6 月 28 日（星期六） 時間：中午 12 時 – 晚上 9 時 入口：3 號閘，近添馬公園； Mermazing 美人魚夏水禮 - Bubble Troubles 日期：6 月 29 日（星期日） 時間：中午 12 時 – 晚上 9 時 入口：3 號閘，近添馬公園







極「道」瑜「樂」- 靈動之旅 日期：6 月 30 日（星期一） 時間：下午 3 時 – 晚上 7 時 入口：3 號閘，近添馬公園

盛夏芭蕾日期：7 月 6 日（星期日）時間：下午 3 時 – 晚上 8 時 30 分入口：3 號閘，近添馬公園

《SummerFest 中環夏誌》

日期： 5 月 30 日至 8 月 3 日

時間： 星期一至五 下午 3 時 – 晚上 9 時、 星期六至日 下午 1 時 – 晚上 9 時 （或會因應當日舉行的特別節目而更改開放時間）

地點： 中環海濱活動空間 (龍和道 9 號) 3 號閘入口，近添馬公園

入場費： 全免

https://www.summerfest.hk/