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22/05/2025

衛蘭受Mariah Carey邀請擔任巡演深圳站暖場嘉賓，受偶像啟發立志成為歌手

#葉文輝 #衛蘭 #影視娛樂 #Mariah Carey #瑪麗嘉兒 #娛樂新聞
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Text: wong lin lin rachel

　　香港歌手衛蘭（ Janice ）近年多在內地發展，早前與容祖兒、陳小春、古巨基、薛凱琪等人參與《聲生不息》節目，提高知名度。她更成為歌唱天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）巡迴演唱會深圳站的暖場嘉賓，獲得偶像邀請演出，令衛蘭開心到見到對方時擁抱兼合照。

 

 

　　正在進行個人世界巡迴演唱會《Out Of Frame》的衛蘭，早前被國際級歌手Mariah Carey邀請擔任巡迴演唱會深圳站的暖場嘉賓，令衛蘭開心不已。她演出後在社交平台分享喜悅，更貼出二人合照。

 

　　於個人社交帳戶上，衛蘭寫道，「Tonight was so surreal. What an honor to share the same stage with MIMI as her opening act. I’m so glad I got to hug her and tell her how she was the biggest inspiration in my life ! I love you so much @mariahcarey Thank you God for making this happen！（今晚真是太不真實了。能夠與 MIMI 同台擔任開場表演，我感到非常榮幸。我很高興能擁抱她並告訴她，她是我生命中最大的靈感啟發！我非常愛你@mariahcarey 感謝上帝讓這一切發生！）」

 

 

　　於葉文輝（啤梨）在新城廣播 《卡拉 O！Babe 》節目內，衛蘭分享這次寶貴演出經歷，她表示獲邀請時，感到十分震撼。節目內，她還立即唱出 Mariah Carey 的歌《 Vision Of Love 》：「呢首歌係Mariah Carey 嘅第一首歌，我12歲嘅時候聽到 ，覺得佢唱得非常好聽，然後就愛上咗佢 。」原來因為這樣，年少的衛蘭，還立志入行做歌手，並封Mariah Carey為偶像。 

 

 

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