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23/05/2025

遲來的三殺

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　　前夜（21日），全球金融市場經歷了一場罕見的「冰火兩重天」：美債、美股、美元三大核心資產全線殺跌，而加密貨幣市場卻以比特幣突破11萬美元大關的瘋狂表現，成為資本避險的「另類選擇」。

 

　　這場由美國20年期國債拍賣引發的連鎖反應，疊加關稅政策反噬、零售巨頭預警以及外交爭端，暴露出美國經濟在多重壓力下的脆弱性。

 

20年期國債拍賣結果成導火線

 

　　美國東部時間21日，20年期國債拍賣結果成為引爆市場的導火線。美國財政部公布的數據顯示，此次拍賣最終中標利率高達5.047厘，較上月的4.810厘飆升24個基點，創下歷史第二高紀錄。這一數據不僅遠超市場預期，更直接導致長期國債價格暴跌，推動20年期美債收益率突破5厘關口。

 

　　受此影響，10年期美債收益率日內暴漲12個基點至4.56厘，30年期收益率突破4.7厘，美元指數(DXY)單日下跌0.8%至104.2，創一個月新低。股市方面，道瓊斯工業平均指數暴跌816點，跌幅1.91%；納斯達克綜合指數跌1.41%，標普500指數跌1.61%。科技巨頭集體承壓，特斯拉(US.TSLA)、蘋果(US.AAPL)跌超2%，微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)、英偉達(US.NVDA)跌超1%，僅谷歌母公司Alphabet(US.GOOG)因AI業務利好逆市漲近3%。

 

　　在傳統金融市場哀鴻遍野之際，加密貨幣市場卻上演了「末日狂歡」。比特幣價格日內突破11萬美元大關，創下歷史新高，24小時漲幅超8%，推動全球加密貨幣總市值突破3.5萬億美元。以太坊、狗狗幣等主流幣種同步飆升，市場情緒極度亢奮。

 

　　「美聯儲局降息預期、現貨ETF資金流入以及地緣政治避險需求，共同推動了比特幣的爆發。」加密貨幣研究機構CoinMetrics分析師指出，「但需警惕的是，Coinglass數據顯示，過去24小時內有超12萬人因槓桿交易爆倉，總金額達5.6億美元，市場風險正在累積。」

 

　　值得關注的是，比特幣的狂飆與黃金價格突破每盎斯3300美元形成共振，顯示全球資本正在加速逃離美元資產，轉向非主權信用資產。

 

　　經濟領域的動盪尚未平息，美國外交領域再添亂局。21日，美國總統特朗普在白宮會見到訪的南非總統拉馬福薩時，突然展示視頻和剪報，指摘南非存在「針對白人的種族屠殺」，並聲稱白人正因「種族主義」法律逃離該國。

 

　　這一突如其來的指控令拉馬福薩當場否認。「在南非，所有種族都受到暴力影響，黑人受影響最大。」拉馬福薩反駁稱，「特朗普總統的言論毫無根據，是對南非現實的嚴重扭曲。」

 

　　美國媒體將此次會面形容為「外交伏擊」，並指出特朗普的舉動旨在轉移國內對經濟問題的關注，但可能進一步惡化美非關係。

 

　　從金融市場到實體經濟，從國內政策到外交領域，美國正陷入一場多線危機。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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