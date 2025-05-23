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23/05/2025

商業英語 │職場必學說服技能：5大實用技巧與英文句式，輕鬆打動客戶

#職場 #技能增值 #職場英語 #學英文 #英語教學 #商業英語 #說服力 #客戶 #語文增值
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　在香港這個國際商業都市，無論是推銷產品、爭取合作，還是說服上司採納建議，「說服力」都是職場致勝的關鍵。許多人在用英文溝通時，往往只注重文法正確，卻忽略了如何用精準的語言打動對方。其實，說服他人不僅需要邏輯，更需要掌握一些強而有力的表達方式。 

 

　　本周，筆者將分享5個實用的「說服型英文句式」，幫助你在商務場合更自信地表達觀點。無論是寫e-mail、開會發言，還是與客戶談判，這5個技巧都能讓你脫穎而出。文章結構如下： 

 

Credit: https://stock.adobe.com/

 

　　1. 強調共同利益 – 讓對方感覺「這是雙贏」 

　　2. 運用權威的理據 – 增加說服力 

　　3. 提供數據支持 – 用事實說話 

　　4. 假設情境引導 – 讓對方自行得出結論  

　　5. 呼籲行動 – 明確下一步 

 

1. 強調共同利益 

例句： "By implementing this strategy, both our teams can achieve higher efficiency and reduce costs." 

「通過實施這個策略，我們雙方的團隊都能提升效率並降低成本。」 

 

適用場景：談判或提案時，讓對方感受到合作的好處。

 

2. 引用有權威的理據

例句： "According to a recent Harvard Business Review study, companies that adopt this approach see a 30% increase in customer satisfaction." 

「根據《哈佛商業評論》的最新研究，採用這種方法的公司客戶滿意度提升了30%。」 

 

適用場景：引用專家或數據，增強論點可信度。

 

3. 提供數據支持 

例句："Our data shows that 78% of users prefer the new design, which suggests strong market potential."

「我們的數據顯示，78%的用戶更喜歡新設計，這表明市場潛力巨大。」 

 

適用場景：用具體數字說服決策者。

 

4. 假設情境引導 

例句："If we miss this opportunity, our competitors might gain an advantage. On the other hand, acting now could position us as market leaders." 

「如果錯過這次機會，競爭對手可能會佔據優勢。相反，現在行動能讓我們成為市場領導者。」 

 

適用場景：引導對方思考利弊，促使其做出決定。

 

5. 呼籲行動 

例句："Let’s schedule a follow-up meeting next week to finalize the details and move forward." 

「我們下周安排一個跟進會議，敲定細節並推進計劃吧。」 

 

適用場景：結束討論時，明確下一步行動。

 

　　在競爭激烈的商業環境中，說服力往往比專業知識更能決定成敗。學會以上5種表達方式，不僅能讓你的英文溝通更流暢，還能讓對方更願意接受你的觀點。 下次寫e-mail或開會時，不妨試試這些技巧說服對方吧！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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