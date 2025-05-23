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23/05/2025

國泰啟動Apple「共享物品位置」功能：乘客可分享AirTag或「尋找」網路配件定位資訊 方便追尋遺失行李

#旅遊 #玩樂旅遊 #CX #travel news #Apple #國泰 #Cathay Pacific #AirTag
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Text: Katty Wu

　　國泰航空即日起引入新技術，乘客可利用Apple的Share Item Location（共享物品位置）功能，安全地將AirTags或「尋找」網絡物件實時定位資訊跟國泰的行李服務團隊分享，可以更快追尋遺失或延誤的行李所在位置。

 

　　乘客只需透過個人Apple裝置上的「尋找」應用程式取得分享物品位置連結，再以電郵將該連結發送至目的地的國泰行李服務團隊，即可分享AirTag或「尋找」網絡配件的位置。國泰會將此連結加入乘客的行李遺失或延誤檔案，讓環球機場團隊可利用定位資料，盡快找回行李。

 

　　如果擔心私隱及安全問題，大家可以放心，物品位置分享會於乘客取回行李後自動終止，而乘客亦可以隨時終止分享，連結會在7天後自動失效。

 

　　「Share Item Location」功能建基於「尋找」網絡，此網絡由數以十億計的Apple裝置組成，以藍牙無線技術偵測附近的遺失裝置或物品，且向物主報告其大致位置。整個過程完全匿名，而且經過加密保護，因此其他人，甚至Apple或「『尋找』網絡配件」製造商，都無法查看裝置的位置或資料。

 

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