五月荷花盛開！塱原自然生態公園荷花池+三大賞荷熱點推薦

5月荷花盛開中，各位愛花之人又要出動出打卡啦！古洞塱原自然生態公園荷花池已開滿荷花，打卡好靚，還未曾到訪的朋友值得前往，生態公園全日免費開放。除此之外，康文賞花情報最新公布，三大賞荷熱點公園的荷花開花指數已達六成，各位攝影發燒友把握機會去影靚相！

荷花又稱蓮花，屬蓮科的水生草本植物。原產自亞洲熱帶地區。荷花清麗脫俗，有出淤泥而不染，故有花中君子之美譽，更有水中芙蓉之稱。香港常見荷花花色有粉紅及白色，而花形分別有單瓣及重瓣，花期通常為五至七月。即睇以下4 個賞荷熱點推薦。

1塱原自然生態公園

塱原自然生態公園於去年開幕，公園佔地約37公頃，分為核心保育部分的生態區，用作生態友善耕作的農業區，以及提供訪客設施及用作教育活動的訪客區等開放式設計區域。大家可於木板步道舒適地遊覽各區，近距離欣賞兩旁不同的濕地植物，包括荷花、稻米、蘆葦、慈菇、馬蹄、通菜及西洋菜。

5 月正是賞荷花好時節，塱原自然生態公園荷花池已開滿荷花，無論荷花是全開滿、半綻放或是含苞待放都各有形態，打卡好靚，不得不影張荷花靚相開心 share同長輩分享！塱原自然生態公園全日免費開放，不少攝影發燒友拍下荷花晨之美，但記得影相時不要踩入荷花池，保護環境。

公園不設停車場

留意，現時塱原自然生態公園及鄰近地方不設公眾停車場，訪客請使用公共交通工具前往公園。

前往塱原自然生態公園（燕崗入口）

公共交通工具︰由上水港鐵站搭綠色專線小巴51B，燕崗路站下車，步行約 250米。由元朗搭紅色小巴17燕崗路下車，再步行約 250米或搭巴士76K金錢村巴士站下車，再步行約 400米。

塱原自然生態中心（雙魚河入口）

公共交通︰由上水港鐵站搭綠色專線小巴51B，雙魚河站下車，步行約 700米，或上水港鐵站綠色專線小巴51K。由元朗搭紅色小巴17站下車，步行約 700米，或巴士76K古洞站下車，再步行約 980米。

塱原自然生態中心

開放時間︰星期一、星期三至星期日及公眾假期上午九時三十分至下午五時

星期二（公眾假期除外）、農曆年初一及初二休館

地點︰新界古洞北

詳情：www.lvnp.gov.hk

除了塱原自然生態公園，康文署公園粉嶺康樂公園、城門谷公園及青衣公園都是賞荷熱點，根據康文賞花情報最新公布（5 月22日），荷花開花指數已達六成，各位攝影發燒友把握機會去影靚相！

2 粉嶺康樂公園

公園設計以江南水鄉為主題，公園中央設有大型人工湖佔地約80平方米，湖中植有荷花，白色、紅色及紅色的荷花各有美態，清麗脫俗。荷塘與中式亭台兩相映襯，每逢盛夏湖中荷花蕩漾，吸引了不少花友細意觀賞。

粉嶺康樂公園前往方法

港鐵︰粉嶺站A2出口，沿粉嶺車站路往祥華邨方向步行約10分鐘

途經巴士路線︰79K, 261, 279X, 277X

3 城門谷公園

網上攝影群組已有不少龍友出post貼城門谷公園拍下荷花靚相，的確，城門谷公園一直是廣受歡迎的賞荷勝地，打算觀賞荷花的朋友，記得要前往南園的荷花池。該池佔地約340 平方米，攝影發燒友可於附近小平台拍下荷花盛開美景。

城門谷公園 前往方法

地址：荃灣城門道21號

港鐵︰荃灣線大窩口站B出口

青衣公園

位於公園中央設有人工湖，景色怡人，近湖中瀑布的荷花池佔地約80平方米，清麗脫俗的荷花在夏天盛放。根據賞花情報青衣公園荷花開花達四成，大家可能可以再等多一星期左右，拍下荷花開滿之美。

詳情：https://www.fa.gov.hk/zh/lotus-flower.html#blossoming