爭逐歐聯曼城紐卡素穩陣；車仔維拉森林搶最後一席

沒有最失望，只有更失望。

開季前已經講過，曼聯低處未算低，誰知一語成籤，連今季唯一救贖機會的歐霸盃都失落。

到底是管理層失策？領隊失敗？還是球員失機？

紅魔近年有個循環，不是低潮循環，而是每個領隊上場都有個小蜜月旅行，然後捧一個淘汰賽的獎杯，得以續命，不過最終難逃被炒命運。

曼聯現得39分，最多只可以42分完季，肯定創隊史英超最低分紀錄。即使最終以第14位完季，亦肯定創自1973至1974球季降班以來最差。無緣歐聯後，下季更將事隔10年再次無份參加任何歐洲賽。

從莫耶斯贏社區盾、雲高爾奪足總杯、到摩連奴贏得歐霸和聯賽杯，再到坦格也在足總杯奪過標，唯獨是蘇斯克查是無冠收場，但好歹也曾奪過聯賽亞軍。

但艾摩廉治下的曼聯，攻不銳守不穩，莫說與列強對抗，甚至對下游球隊都非常吃力。

歐霸盃決賽，用了70分鐘讓凱倫示範如何沒有作為，都不肯早點變陣；就算變陣都是到了最後階段仍是那一套，用中堅麥佳亞踢中鋒，效果不彰，變來又有何用？

般奴費南迪斯賽後竟然表示，如果球隊需要錢，可以直接賣走自己。作為隊長，此番言論簡直離譜，賽季尚未結束，還有一場主場比賽，如此晦氣，怎對得起支持你的球迷？

反觀熱刺，今季同樣成績不佳，加上傷兵滿營，決賽前更被看低一線。

領隊普斯迪高路卻無懼曼聯，仍堅持本身一套快速機動的踢法，一個反擊就足以擊敗曼聯。

孫興慜以隊長身分帶領球隊捧杯。賽後被問及是否可被稱為傳奇，他表示球會等了17年才有今天，與一眾了不起的隊友奪冠而回，大家都是球會傳奇。這個回應實在大方得體。

之前一直說艾摩廉有多厲害，甚至是哥迪奧拿第二，但如今正式入主之後，不但成績沒有起色，連排名都創新低。

但曼聯的管理層，應該不會辭退他，畢竟上季中才換掉坦格，如今再換一個，豈非承認是自己選錯了？

損失了歐聯入場券，少了6000萬鎊的收入，增兵沒有著落，除非能先賣人後增兵，否則以艾摩廉的功力，加上班底，曼聯只會繼續無限沉淪，難以翻身。

本週焦點

聯賽煞科日，焦點落在誰能獲得歐聯資格。

關於英超之前爭奪歐聯席位的簡單預測，其中要提到是我們之前預計只有前四隊可踢歐聯，所以我們預計除利物浦和阿仙奴必入之外，就是紐卡素和曼城。

若有5隊的話，維拉最後一場因對手曼聯已沉谷底，理論上勝算較高。

紐卡素同樣在爭四行列，最後一場面對愛華頓，應該能成功取分，保住一個歐聯席位。

但曼聯主場作賽，又剛在歐霸失去錦標和歐聯資格，或許會搏盡以息球迷不滿，相信和局機會大。

至於諾域治森林有主場之利，只要贏了車路士，便有機會等維拉失分，自己便可以重拾當年勇，踢歐聯分組賽，所以士氣高昂，肯定有分落袋。

車仔始終擺脫不了海鮮波的「性格」，領隊排陣又思慮不周，枉費了一班好球員。