大熊貓龍鳳胎寶寶正式名字即將公布，參觀新安排及門票優惠

大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」正式名字即將揭曉！然而，海洋公園將於5月27日起把鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，一併開放予盈盈和寶寶使用，一家三口有新活動天地。準備入場探訪的契爸及契媽留意，5 月27日起「大熊貓之旅」有新入場安排，大家可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票。即日起訪客可享同行優惠，門票低至七折！

透過更多元和更複雜的伸延活動空間，讓「家姐」和「細佬」在媽媽及專業熊貓護理團隊的悉心引導下，探索更豐富多樣的棲息地，學習攀爬多變的山坡及更高的樹木。

5 月 27 日海洋公園將會公布家姐細佬的正式名字，大家咪好期待呢？海洋公園亦將於當日起擴大大熊貓龍鳳胎寶寶與媽媽盈盈之「同框」生活空間，各位契爸契媽可多角度一睹兩姊弟跑來跑去、四處滾動，於樹上爬高爬低，盈盈媽媽幫子女適應新環境，做好抗摔訓練日常。

熊貓寶寶正享受新活動天地的快樂時光！

海洋公園公司動物及保育部主管祝效忠表示：「兩隻大熊貓寶寶的體能正在穩健發展，越來越喜愛探索四周、挑戰自己。伸延的棲息地提供更豐富的活動空間讓『家姐』和『細佬』釋放無窮精力和好奇心，並進一步鍛鍊各種生活技能。高聳的樹木與多變的地形，能激發大熊貓寶寶的探索天性和挑戰精神。同時，展館中間區域會成為牠們的遊戲室，奶爸奶媽們將在那裡設置更多種類的環境豐容物，為寶寶提供更多身體、感官和認知刺激，亦可讓媽媽盈盈在高地區域享受一刻『me time』休息時間。」

家姐現時體重已經超過 21 公斤，喜歡獨自攀爬樹木、探索棲息地及享受寧靜的時光。食物以母乳或奶粉餵哺為主，近期開始模仿媽媽，嘗試啃咬竹葉，但還未能夠成功進食。

「家姐」黑眼圈尾端有稍稍「飛起」，形似「鳳眼」及毛髮較凌亂。

細佬現時體重超過 21 公斤較為外向，喜歡與護理員和媽媽盈盈親近及嬉戲玩耍，食物以母乳或奶粉餵哺為主，近期開始模仿媽媽，嘗試啃咬竹葉，但還未能夠成功進食。

「細佬」黑眼圈較圓潤,尾巴毛色偏白，背上有由動物安全食用色素製成的紫色記號 。

更新展館入場安排

5 月27日起實行最新參觀流程安排，訪客到訪「大熊貓之旅」可直接在展館外排隊而無需預先領取時間票，但人流多時有可能會截龍及實施人流管制，請遵從在場人員指示，建議預先下載定海洋公園官方APP查詢實時排隊時間。

大熊貓之旅5月27日開放時間：14:00 - 16:30、5月28日起開放時間：10:00 - 16:30

同行優惠低至7折

為慶祝大熊貓寶寶邁向成長新篇章，海洋公園特別推出優惠門票，讓你與親朋好友一同分享喜悅！訪客可享「二人同行」成人優惠，凡購買兩張成人入場門票即可享八折優惠，「三人同行」更可享七折優惠，以至抵價入園與六隻大熊貓見面，一同留下快樂回憶！

香港海洋公園



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