林峯演唱會無懼畏高，用升降斗上半空萬人大合照 陳慧琳、周秀娜任表演嘉賓助興

林峯舉行一連七場個人演唱會【GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025】,昨晚(22日)正式開鑼,相隔九年後再踏紅館,林峯以全身形象示人,染了一頭金髮,台上大量花火效果襯托,同時為拉近與「山頂區」的觀眾,更動用升降斗來個空中大合照,氣勢十足,表演嘉賓就有陳慧琳和周秀娜,帶動現場氣氛。

林峯為了這個演唱會,一個多月前已緊密排練,老闆古天樂開騷前更親自到紅館探班,二人跟工作人員實測演出時的煙火效果,古天樂觀賞後都稱精彩。在這次演唱會林峯刻意改變形象,換上全新金髮,令人眼前一亮。開場時,林峯穿上Lady Gaga都鍾情的國際級名師Robert Wun(雲惟駿)設計的戰衣出場,先以《愛在記憶中找你》打頭陣,立即掀動全場大合唱,緊接與舞蹈員跳唱《Not Done With You》、《CHOK》,他脫下大褸露背上陣。一邊唱出《Broken》時,他還一邊大曬腰力跳椅子舞,而播出《Let’s Get Wet》前奏時,林峯還脫下外套變背心Look,展示一雙肌肉手臂。

開騷前,林峯預告會跟觀眾拉近距離,唱《Baby Lady》時,他登上升降斗向「山頂嘅朋友」唱歌,於半空中的林峯表示:「我畏高,我盡力㗎喇。」之後他在另一邊升降台唱《One More Time》及《幼稚完》時,他亦把握機會,用攝影機鳥瞰全場觀眾及自拍留念。

演唱會當然星光熠熠,周秀娜擔任七場演唱會特別嘉賓,跟林峯一齊跳辣身舞,而陳慧琳則擔任首晚演唱會嘉賓,二人合唱《馴獸師之王》掀起高潮,陳慧琳爆料笑謂:多年前曾邀請林峯擔任演唱會嘉賓,可是遇上打風,對方被迫甩底,今次她立即約定林峯為自己7月的紅館個唱再任嘉賓補數。另外,林峯好友佘詩曼預先錄影片段,於演出時播出,觀眾見到她的片段都立即尖叫。

最後,林峯演唱會也有溫情的一面,在Medley部分,他唱了多首經典作品:《心呼吸》、《如果時間來到》、《反話》等歌曲,舞台上屏幕更回顧他入行25年來的經典作品畫面,由劇集《真情》中飾演侍應,到2024年在電影《九龍城寨之圍城》的陳洛軍,還利用AI科技串連他演過的角色,見證著他由小人物蛻變成大將陳洛軍,歌迷在場一同重溫他的成長之路,也十分感動。

首場歌單:

1.愛在記憶中找你

2.Not Done with you

3.CHOK

4.Vampire

5.Once Again

6.一刀切

7.愛不疚

8.愛在三千的宇宙

9.Baby Lady

10.幼稚未完

11.ONE MORE TIME

12.幼稚完

13.Come 2 Me

14.Hello

15.無傷大雅

16.唱情歌的人

17.(嘉賓陳慧琳合唱)馴獸師之王

18.(嘉賓陳慧琳)隨身聽

19.我又戀愛了

20.Medley: 心呼吸、同林、如果時間來到、忘記傷害、直到你不找我、換過方式愛你、夏雪、旁觀者悲、反話、記得忘記

21.怕悶的人請舉手

22.Broken

23.ApocaLips

24.Let’s Get Wet(周秀娜舞蹈演繹)

25.Dance Medley:熱能放送、Heart Attack、Nice