  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

23/05/2025

麥當勞超值優惠！雙層魚柳包、12件麥樂雞/雙層豬柳蛋漢堡套餐只售$30，糧尾抵食推介

#雙層豬柳蛋漢堡 #美食 #著數優惠 #美食情報 #麥樂雞 #Food News #hotDeals #麥當勞 #雙層魚柳飽
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　$30麥當勞套餐絕對係糧尾恩物！下星期一至五（5月26日至30日），麥當勞App推出新一輪三款限時$30震撼價優惠，包括雙層魚柳飽套餐、雙層豬柳蛋漢堡套餐，以及再次登場的麥樂雞(12件)套餐，幫你慳住荷包！

 

 

　　下星期推出的三款星期一至五震撼價$30超值套餐，首選期間限定的雙層魚柳飽，嚴選優質狹鱈魚柳製成，狹鱈魚均捕獲自北太平洋可持續來源，並獲得海洋管理委員會（MSC）的國際標準認證，雙層魚柳啖啖滋味，大滿足。

 

 

　　「$30雙層豬柳蛋漢堡套餐」亦強勢加盟震撼價優惠，兩塊特選豬柳配上嫩滑雞蛋、軟滑芝士，口感豐富，滋味完美Double Up！如果上次錯失「$30麥樂雞(12件)套餐」優惠唔緊要，因為新一輪優惠繼續有。以上三款套餐更可選擇以$6.5升級加大套餐、$9.5升級大大啖套餐，或以$9.9升級大大啖套餐配McCafé厚椰奶鐵。

 


 

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#雙層豬柳蛋漢堡 #美食 #著數優惠 #美食情報 #麥樂雞 #Food News #hotDeals #麥當勞 #雙層魚柳飽
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅

23/05/2025 16:34

關稅戰

遲來的三殺

23/05/2025 08:10

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk