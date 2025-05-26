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26/05/2025

打工仔悲歌

#理財 #財識兼收 #恒生銀行 #按揭優惠 #勞資關係 #轉按
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　就恒生裁員，有傳媒副題寫道「個別部門裁員由10%至50%不等」，感覺似炒一半人，相當驚嚇。閱讀其他媒體內文，指恒生今次裁員約70人，按總員工數目約一萬人計算，佔比不到1%。傳媒總愛嘩眾取寵，報道能引發全城熱議，算是達到目的。大家閱讀新聞時會看標題還是看內容？看內容又有沒有多看幾個來源？看畢來源又有沒有fact check？Fact check後又有沒有思考分析過？現今世代，愈做得多，愈能準確判斷。

 

　　打工仔與大企業之間的勞資關係，本來基於公平合約，公司可以炒員工，員工也可以炒公司，你情我願。在歐洲一些國家，由於勞工保障法例與工會的關係，大企業有時更會處於弱勢。可惜，在香港，傳統對勞工的保障算是全球數一數二地低。例如，跟合約炒人，在香港算是十分平常的事情，但在歐洲，要炒人卻難過登天，以前也有分享過（見連結），有興趣不妨重溫。

 

　　這次恒生裁員令人擔心，員工不只失去工作這麼簡單。銀行一般都會提供員工按揭優惠，員工的自住樓可以極低利率向其工作的銀行造按揭，相信大部分員工都會參與。這個計劃算是員工優惠，同時亦有效減少員工流失率及提升員工工作態度，因為員工要走就可能要轉按，對員工來說是一個麻煩。若早有準備，到同一家銀行或其他銀行先搞好按揭才辭職，則問題不大。

 

被恒生裁走的員工，可能會失去極低息的按揭優惠。(Shutterstock)

 

　　然而，公司炒員工，情況就不同。員工被炒，代表進入失業狀態，此時員工搞轉按時沒有收入證明，怎能上會呢？有人可能說：「剛被炒，還有過去的收入證明吧，新上會的銀行未必會發現的！」可是，其他銀行不難發現，為何你工作的銀行一直給出極低利率的按揭計劃，但你會轉按到我家銀行處呢？這會增加轉按難度。因此，被炒的問題比較大，員工亦因為怕麻煩，工作態度自然要好一點。員工優惠遂變成無形的不平等條約。

 

　　今天經濟環境與沙士時相比，已經未算最差。記得沙士時的失業率比現在高得多，很多公司裁員。聽聞一些家族企業亦會向員工提供與銀行員工類似的低息按揭計劃，惟到沙士時大幅裁員，在當時環境下，員工根本不可能轉按，因而走上絕路。本來員工好好地工作、上班、供樓，一朝早回到公司，收到大信封，突然失業，繼而被call loan收樓，一家人跌至谷低，一夜變天，想不開，最終跳樓、燒炭個案甚多。

 

　　恒生裁員，只是新聞一則，或許被傳媒炒作成為城中討論熱話。一眾投資者更分析是次裁員的效益，經過瘦身減成本，來年業績會有何表現呢？還是此動作反映恒生危危乎呢？然而，這70人代表70個家庭，不容輕視，大家應多點同理心。看見這些新聞，總會戚戚然，希望受影響員工能解決生活問題。

 

相關連結：

【打工仔自救 點解香港人成日都被人炒先？】

【企業裁員總是在香港】

【打工仔自救】

 

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