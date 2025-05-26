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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

26/05/2025

香港經濟不是很差嗎？公司為何遷冊來港？

#港台評論 #港是港非 #遷冊 #稅務 #香港經濟發展 #法律程序
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　猶記得，過去有句廣告口號：「行船爭解纜，月餅我賣先」，可謂深入人心。日前政府宣布開始接受公司遷冊申請，AXA立即宣布將會遷冊來港，大有「遷冊我行先」的風範，自然亦有為政府助威的味道。事實上，立法會近日才通過公司遷冊的法例，但據傳已有多間跨國企業查詢詳情，有部分早已作出決定，主要是保險公司，但AXA這麼行動迅速，畢竟令人矚目。

 

　　所謂的公司遷冊制度，是方便在外地成立的公司以簡單便捷的途徑遷冊來港。過去有關公司一般先要在原註冊地清盤或重組，才能夠用原有名稱在港註冊，新制度則制定新的法律程序，透過新的規範，遷冊公司可以保留法律上的身份之同時，繼續從事公司的主要業務，大幅減省冗長的法律程序，為遷冊節省大量時間及金錢。

 

在新制度下，於外地成立的公司能簡單便捷地遷冊來港。(Shutterstock)

 

　　聰明的讀者或許會問，公司為何需要遷冊？原來根據近年國際稅務和監管發展，在傳統離岸司法管轄區例如英屬維京群島、開曼群島等地的註冊公司，其營運及合規成本大幅攀升，跨國企業因而傾向遷冊至具實質管理功能之地區，香港就是其中一個熱點。說得白一點，原來的逃稅天堂將難以逃稅，跨國企業為免被雙重課稅，惟有急急腳找新落腳點。

 

　　原來，「經濟合作與發展組織」已經與140個司法管轄區達成協議，將落實國際稅務改革框架，對大型跨國企業集團實施15%全球最低稅，從而避免數碼化經濟帶來的侵蝕稅基和轉移利潤。換言之，在港營運的跨國企業將要繼續在港繳交至少15%實質稅款，同時亦要在其註冊地繳交至少15%實質稅款，所以離岸公司再無任何好處，甚至有機會被雙重課稅，於是要重新調整公司的運作方式。香港有大量在港營運而非在港註冊的公司，如果無更好的選擇，或許需要遷冊回港，香港政府今次可謂反應快速，及時推出公司遷冊制度。須知道，香港立一條法例需時一至兩年，今次政府及早準備，財庫局或許可記一功。

 

香港內部經濟保持穩定，最新全年經濟增長率維持在2%至3%。(Shutterstock)

 

　　正所謂「打鐵還需自身硬」，跨國企業最終選擇來港，而沒有選擇香港的競爭對手，自然因為對香港經濟前景充滿信心，實際亦是對大灣區，以至國家的經濟發展有信心。目前，香港市面情況可能不太理想，但內部經濟仍保持穩定，最新全年經濟增長率維持在2%至3%，並沒有因為近期的不利因素而大幅下跌。雖然，中美貿易戰目前只是暫停，未來何去何從實在難以論斷，但從今次遷冊事件來看，筆者對香港前景還是審慎樂觀。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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