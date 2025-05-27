一定要Full Of Action

上周政府大鑼大鼓公布「再創新旅遊體驗」，推出九個旅遊熱點，希望帶起熱潮。

今次再由政務司副司長卓永興孭飛，早前佢負責「清潔香港」行動，誓言掃除700個街市黑點，效果如何，自有公論。今次再接「新波」，呢次更加唔衰得，佢收近40萬月薪，市民當然有非常高期望。

九個熱點之中，睇落並非個個掂。若果包裝得好，配合電影《香港四徑大步走》，咁，四山旅遊應可殺出重圍，因這種玩法及攀上四山的風光，絕對吸引，尤其愛行山者，理應紛紛不遠千里而來作一體驗。

以香港四徑推廣旅遊，絕對適合，只嫌並非最大眾化活動。

不過，「辛苦型」行山到底並非大眾化嗜好，講吸引，一定不及數十年港產片為全球觀眾植下的印象，尤其武打片及警匪片，兩者皆擁有非常光輝的年代。

既然政府決定搞九龍城深度遊及紀律先鋒巡禮，就要用盡想象力去創造吸引性，千祈唔好烏吓烏吓變博物館咁，純靜態。小弟看法，必須吸收迪士尼樂園及環球片場的成功經驗，將兩處營造成光影及動作混合的大舞台，而這個舞台，觀眾也可變成其中一部分。

香港推廣旅遊，必須參考迪士尼樂園及環球片場，以經典生猛人物為主軸。

九龍城方面，寨城公園可搭建成一個龐大功夫樂園，當中有幾個經典場景，包括李小龍電影、成龍電影、甄子丹電影、《九龍城寨之圍城》⋯⋯每個場景天天安排幾次重溫式表演，將片中最難忘片段，以舞台劇方式重演。

活化《九龍城寨》場景作旅遊景點，必須由真人龍虎武師演活戲內人物。

如今電影業陷低潮，大量武指及龍虎武師急需開飯，這個「功夫大樂園」正好提供大量工作機會畀製作人員、武指、龍虎武師、演員⋯⋯以至化妝、服裝、搭景、茶水⋯⋯

當然，更可畀遊客玩埋一份，親扮李小龍、成龍及甄子丹，拋吓重拳起吓飛腳。

李小龍、成龍及甄子丹，若由武師扮演與遊客互動，肯定吸引。

紙短構思長，還是交番畀政府智囊諗好了。

至於港產片必殺的警匪片種，一樣可以抽出經典場景，重新包裝，設計成具現代感表演，包括《PTU》中的犂庭掃穴：掃毒掃黃查牌，將罪惡分子變蟹⋯⋯當然，《飛虎雄師》更必須重現，搞出連場英勇爆破拯救人質⋯⋯另外，《無間道》絕不可少，重溫一個又一個正邪對決的火爆場面。

讓遊客與真人演員共演經典場面，也相當吸引。

如今香港電影圈進入冰河期，若能利用以往光輝年代的多幕難忘片段吸引遊客，應能為旅遊及電影業注入新活力。

電影業仍然人強馬壯，只奈何無工開，若有機會為香港作貢獻，相信人人會磨拳擦掌，到時，加上廣播界、互聯網及印刷傳媒大力推動，肯定齊心就事成。

今日小弟踢個靚波比卓永興司長，且看能否幫到佢有少少啟發嘞。