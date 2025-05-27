民進黨執政9年多以來採取仇中謀獨政策，並限制高峰期佔所有來台旅客32.9%的陸客到台灣旅遊。賴清德上台後變本加厲，讓台灣的觀光產業被戲稱為「觀光慘業」，靠觀光收益的縣市政府近年只好各出奇招吸客，今年更極具創意地將馬拉松路跑變成美食之旅。

台東有溫泉和多處著名景點，向來是陸客必訪縣市，但禍不單行，去年地震、颱風和豪雨造成鐵路和公路交通中斷，連島內遊客也不願前往。筆者為響應在當地開旅館的原住民朋友號召，協助復甦旅遊業，參加了近期舉辦的台東「長濱雙浪金剛馬拉松」，竟因馬拉松地點長濱的鄉公所推出的吸引旅客來訪奇招，而不想跑完全程。

台東為吸引民眾報名馬拉松振興旅遊，在比賽中提供多樣美食。



長濱鄉原住民佔人口六成，主要以阿美族為主，亦有布農族、噶瑪蘭族及平埔族，鄉公所將各族原住民部落的餐桌美食，搬到馬拉松比賽沿線補給站無限量供應，彷如自助餐的菜式包括龍蝦、月光螺、白蝸牛、一球米飯糰等美味料理，另外當地民眾還提供白蝦、特調咖啡、炸鬼頭刀、蝦餅、小番茄、金剛鮪魚糖等，讓筆者跑沒多遠就停下來吃一次，最後愈吃愈多，根本跑不動，乾脆停下來吃個飽，不管比賽了。

其實台東並非首個將馬拉松變成美食路跑的縣市，3月在台南舉行的「古都馬拉松」，本來分為「全馬」（42.195公里）和「半馬」（21.0975公里），但部分賽道有問題，惟有全改為「半馬」。主辦單位原本擔心報名人數暴跌，沒想到因事先放出沿途有無限量美食供應的消息，包括外國人士有多達2萬4千多人參加。

台南馬拉松沿途設置多個補給站，供應龍蝦等道地美食。

「古都馬拉松」美食規模更勝台東，賽道沿線經過台南特色古蹟景點，並於賽道補給站提供龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味、豆腐花、雪糕及現打果汁等多樣特色美食小吃。不過，龍蝦並非台東般無限量供應，而是限量並設立「龍蝦補給站」，工作人員還會沿途高喊「跑得慢無得吃」口號，以另類方式鼓勵參賽者加快速度。令人驚喜的是，雪糕是以雪糕車形式出現，跑者經過就可以索取。大家公認最誇張的是現烤大豬，整隻大豬在路邊烤給你吃，大家經過隨手拿一大塊剛切下來的烤大豬邊跑邊吃，對於絕大部分不是想拿前幾名的選手，肯定是另一種享受。

現烤大豬吸引不少馬拉松參賽者停下腳步品嚐

過往島內各類路跑，沿途只提供水和飲品，少數提供食物的賽事，食物份量和數量都不多。這兩場馬拉松不但提供多樣美食，份量更是驚人，而且肉類都是超大一塊，讓人留下深刻印象。

台東和台南的馬拉松每年都舉辦，相信經過今年的改變後，明年美食規模將更誇張。即使錯過了這兩場盛宴，台灣今年仍有多場馬拉松賽事，哪場會沿途提供美食會事先公布，例如10月舉行的南投馬拉松就有現烤乳豬。到台灣旅遊不妨抽半天時間，來趟不一樣的美食之旅，並以路跑方式作另類深度旅遊。