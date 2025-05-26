潘宗明逆齡髮量豐厚與太太情侶裝同框，67歲不言休加拿大做DJ，與汪明荃敍舊

80年代尾開始活躍於無綫，擔任節目主持的潘宗明，早年跟太太許加恩移民加拿大，現時在多倫多一個電台做DJ。近日去內地旅行路經香港時，夫婦二人一同跟舊拍檔汪明荃見面敍舊。58歲的潘宗明外表比以前更年輕，而且頭髮更是逆齡生長，比年輕時還要濃密，令不少男人羨慕。

67歲的潘宗明出名口齒伶俐、反應夠快，主持《體育世界》出色，經常被委派做大型節目，曾主持多屆奧運節目，甚至被賞識做大型綜藝節目、直播節目等，是無綫金版司儀之一。1997年前，他已跟同樣在無綫工作、負責報道天氣消息的太太許加恩移民加拿大，目前在當地電台主持節目做DJ，時常訪問在當地工作的香港藝人。

潘宗明與許加恩每次回港，也會找老朋友敍舊。近日他跟太太去內地旅行，途經香港時，除了去海洋公園玩和跟熊貓見面之外，還跟阿姐汪明荃敍舊。汪明荃和潘宗明同時也有分享照片，照片中的潘宗明笑得相當燦爛，穿上花恤衫的他更見年輕，保養得很好，而且頭髮更比以前濃密，逆齡生長的髮量十分驚人，相信令不少男人羨慕。

潘宗明身上有很多特別「長」的特質，除了頭髮比以前長之外，他對妻子更是長情和恩愛。結婚數十載，跟太太出雙入對時，還會襯到絕穿情侶裝，就算今次回港跟汪明荃見面，夫妻二人也是穿上白底的花草圖案衣服。他們結緣於一次赴韓國採訪工作，1996年潘宗明主持漢城亞運會，與汪明荃前往當地採訪，而許加恩當時是汪明荃的助手，在這個行程裡許加恩被偷去手袋和護照，完成工作後團隊要先回港，潘宗明卻留下來協助她而結緣。