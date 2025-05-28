  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

28/05/2025

端午節陽氣盛！午時水泡浴、灑屋提升宅運，硫磺香驅邪，壇香招貴人

#玄學 #端午 #端午節 #辟邪 #防毒 #硫磺香 #驅蟲 #殺菌 #陽氣 #午時水 #艾草 #午時符
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　端午，除了佳節同歡之外，亦蘊含陰陽哲理，如果適當地利用這天特盛的陽氣，在個人運程上，可以增財催貴；在環境學上，也可以驅邪防毒。

 

　　我們趁端陽佳節調教一下自己和家居的磁場，可為下半年鋪路：

 

甲：家居增陽氣

 

　　一、以「午時水」灑屋、是日午時（上午11時至中午1時，可到大自然的清泉或瀑布取水，讓清水曬半個小時太陽、吸收正陽能量之後，回家以新鮮艾草（街市有售），灑遍全屋，由高至低，由内至外，最後灑淨門口， 以提升宅運。

 

　　二、硫磺香結合「午時符」：有朋友對民間習俗時特別有研究，她說舊時端午流行燒硫磺香，其實是古代的pest control，這硫磺香呈漂亮有趣的綠色，祇可以用於戶外，現代居於獨立屋或村屋的人，可以於午時在花園或後園燒硫磺香，以驅蛇去蟲。她又介紹「午時符」，符上有朱砂紅字：「五月五日時節，官非口舌疾病蛇蟲鼠蟻蚊皆消除」。古時貼在大門，現時可在屋内焚化，以辟邪驅魔。兩樣都在衣紙店有售。

「午時符」可以辟邪防毒。

 

 

硫磺香的作用是驅蟲殺菌，只可用於戶外。

 

　　三、令家居光亮整潔、這天陽氣充滿一室，去除家水中的陰氣霉氣。

 

乙：個人增運氣

 

　　一、以「午時水」，在當日午時，輕印頭頂、臉頸，一直往下拍。又可用「午時水」加菖蒲、艾草、暖水泡浴，有轉運功效。

 

　　二、端午當日陽氣最旺，想upgrade自己運氣的人，可於早上曬曬太陽，增加能量。

 

　　三、有說若在正午於家中財位（今年流年財位在正東）成功立昼，一年財運亨通。

 

　　四、吃棗糉望「早中」，家中若有莘莘學子，可吃紅棗糉子，取旺文昌，早中狀元（現代學霸）之意。

 

　　五、香包香水：可以配帶香包（内有艾草、薄荷、雄黄、薰草、丁香。）講求方便的，於正午噴香水在臥室和睡床上（必須選花香），可旺桃花。

 

　　六、燒檀香增貴人運，正午在大廳、書房點檀香，可以提升個人名氣，吸引貴人提攜。

 

　　說到這裏，大家都意識到，端午午時，一定忙到「抽筋」，這樣一條龍進行提升運氣工程，時間緊迫。忙完就歇下來享受棗糉，希望吉星照拱、一年順利笑到最終！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇

我要回應
更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #端午 #端午節 #辟邪 #防毒 #硫磺香 #驅蟲 #殺菌 #陽氣 #午時水 #艾草 #午時符
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普的復仇與價值觀之戰

27/05/2025 13:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk