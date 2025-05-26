端午金多寶 頭獎5,000萬！5月29日（星期四）攪珠

今年端午節（5月31日）是星期六，不少打工仔都覺得蝕了一日假！不過唔緊要，仍然有「端午金多寶」，估計頭獎基金達5,000萬！中了就可以日日都是「公眾假期」！

留意，「端午金多寶」並不是在端午節攪珠，而是今個星期四，5月29日，截止售票時間是晚上9時15分，而星期二（5月27日）將不會有攪珠。給大家做個參考，上年（2024年）的「端午金多寶」結果是「6、7、17、20、21、25 + 26」，2023年是「14、15、24、30、37、39 + 26」。

雖然，現在很多人都會用App買六合彩，但仍有不少人會去到投注站買「實體飛」，覺得會比較有誠意一點！大家非常關注的「十大幸運投注站」，雖然中環士丹利街投注站仍然是排第一位，共中了47次頭獎，但留意，由2019年起就沒有再出現頭獎了！反而第4、第5位的「尖沙咀漢口道」及「上環干諾道西頭」投注站，都在2024年中了2次頭獎！第3、第8位的「荃灣青山道」及「大埔廣場」投注站，都在2024年中了1次頭獎！