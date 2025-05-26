  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/05/2025

端午金多寶 頭獎5,000萬！5月29日（星期四）攪珠

#打工仔 #六合彩 #端午金多寶 #金多寶 #Pantry熱話 #熱話 #辦公室熱話 #端午節
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　今年端午節（5月31日）是星期六，不少打工仔都覺得蝕了一日假！不過唔緊要，仍然有「端午金多寶」，估計頭獎基金達5,000萬！中了就可以日日都是「公眾假期」！

 

　　留意，「端午金多寶」並不是在端午節攪珠，而是今個星期四，5月29日，截止售票時間是晚上9時15分，而星期二（5月27日）將不會有攪珠。給大家做個參考，上年（2024年）的「端午金多寶」結果是「6、7、17、20、21、25 + 26」，2023年是「14、15、24、30、37、39 + 26」。

 

　　雖然，現在很多人都會用App買六合彩，但仍有不少人會去到投注站買「實體飛」，覺得會比較有誠意一點！大家非常關注的「十大幸運投注站」，雖然中環士丹利街投注站仍然是排第一位，共中了47次頭獎，但留意，由2019年起就沒有再出現頭獎了！反而第4、第5位的「尖沙咀漢口道」及「上環干諾道西頭」投注站，都在2024年中了2次頭獎！第3、第8位的「荃灣青山道」及「大埔廣場」投注站，都在2024年中了1次頭獎！

 

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #六合彩 #端午金多寶 #金多寶 #Pantry熱話 #熱話 #辦公室熱話 #端午節
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普：特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月...

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk