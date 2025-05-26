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26/05/2025

日本超人氣300円店「3COINS」登陸香港！7月中進駐銅鑼灣希慎廣場！率先睇日本10款人氣新產品

#新產品 #Shopping #熱話 #玩樂旅遊熱話 #3COINS #300円店 #銅鑼灣 #家品 #商場 #希慎廣場
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Text: Katty Wu

　　去日本旅行，很多香港人都喜歡逛100円店，因為又平又多選擇。想追求質素高一點，或設計較為講究的話，就會選擇300円店「3COINS」！好消息，旗下包括YAICHI谷日百貨和YAICHI TRAVEL的YAICHI集團，正式將3COINS引入香港，首間旗艦店將於2025年7月中登陸銅鑼灣希慎廣場，3COINS的fans或喜歡日本家品雜貨的朋友，要密切留意開幕日期！

 

3COINS香港首間旗艦店的店外已經有圍板，約2個月後就開幕！

 

　　3COINS商品種類，雖然沒有100円店那麼多，主要以家居用品、裝飾擺設、服裝配件及兒童用品為主，大部分都是300円，也有亦有500円及800円，當然有些會更貴。記者也是3COINS的fans，我覺得最好用是廚房用品，特別是一系列微波爐煮食用具，另外旅行及野餐用品都非常出色，設計比100円店的漂亮，質地亦較好。

 

　　雖然暫時未知香港3COINS會入甚麼貨，但我在日本的官網上精選了10件新推出的商品給大家看看，非常適合夏天及下雨天用。戴定頭盔先，日本價錢只供大家參考，未知香港的定價如何！

 

衣物乾燥袋（一套） 880円

 

　　可以套在衫或褲的入面，再開風筒吹，最適合有洗好的衫褲想即刻穿，但又未完全乾，或是去旅行時用，因為可以摺起來！

 

螺旋型晾衫架 550円

晾毛巾及床單最啱！

 

摺合式晾衫夾 880円

可以調整不同的闊度，配合晾不同的衣物，又可以摺起來，方便收藏。

 

房門掛鉤 330円

增加收納空間，不用的時候可以向上摺起來！

 

透明縮骨遮 880円

有藍、綠、紅3種顏色。

 

撥水加工手袋套 880円

下雨天用來保護名牌包包或皮手袋最適合，要長備一個放在手袋裏！

 

撥水加工背囊套 550円

同樣是在雨天用來保護背囊，可以跣水防污。

 

撥水加工雨帽 880円

行山或進行戶外活動，下毛毛雨時用就最啱！另有黑色。

 

雪條托（一套兩件） 330円

主要給小朋友用，食雪條時可以不用擔心弄污糟雙手。

 

迷你數碼相機 2,750円

最近網上爆紅的「玩具」，可以影相、拍片。

 

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