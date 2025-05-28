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28/05/2025

移民英國｜春夏郊遊季節︰到倫敦皇家植物園野餐為心靈「充電」，推介溫帶植物館和熱帶棕櫚屋

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　每年5月都是花粉症（Hay Fever）的季節，但仍然不能錯過倫敦的花季，櫻花的花期剛剛過去，又想感受被花卉植物包圍的感覺，不妨到倫敦最美植物園邱園（Kew Gardens）走一走，這個皇家園林收藏了超過5萬種珍稀植物，一年四季都有不同景色，不管是春天盛開的「櫻花步道」，還是初夏的「玫瑰園」，植物愛好者都不能錯過！

 

　　邱園是一個佔地極廣的公園，進園不久便會看見一個很大的水池，池邊種滿大樹，在天氣晴朗的日子，走在小路上，已經會令心情變好。如果想「慢活」一日，享受初夏的微風，不妨帶一張野餐墊，一點食物，這裏很容易找到一大片草地，在倫敦最美的皇家園林中野餐，感受被植物包圍的感覺，是一個很好的體驗。

 

 

　　邱園是距今已經有超過200年歷史，由英國喬治三世（King George III）的母親奧古斯塔公主（Princess Augusta）於1759年創建，起初是一個皇室私人花園，只供皇家貴族欣賞和休閒所用，直到1840年，邱園才正式轉交給政府管理，並向公眾開放。

 

　　英國在「日不落帝國」時期擁有龐大的殖民地版圖，當時積極從世界各地蒐集各種植物，進行繁衍、研究與保存，而邱園正是當時最大的植物研究基地，因此園區保存了很多本應難以適應英國氣候的亞熱帶植物，更有不少已瀕臨滅絕的重要物種。

 

　　園區內有很多大小不同的植物溫室，最著名的應該是溫帶植物館（Temperate House）、熱帶棕櫚屋（Palm House） 和睡蓮溫室（Waterlily House）。

 

 

　　溫帶植物館和熱帶棕櫚屋是園中最大的溫室，兩個溫室裏都有復古式迴旋式白式樓梯，走到上層可以俯瞰溫室的全景，眼底都是繁茂的綠色植物，像飛越了整片熱帶雨林。在有陽光的日子，光線透過溫室的玻璃，反射到每一片綠葉上，白色的橫樑和樓梯都被染上了一層復古的淡雅。

 

 

　　雖然邱園要收入場費，但不時會有「社區開放周」（Community Open Week），讓公眾在特定日子免費入場，計劃來英國旅行的朋友記得留意！如果在春夏季節到訪邱園，大部分溫室都會在下午5點閉館，想在一日內遊覽全部景點，建議提早入園。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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