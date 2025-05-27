灣仔香港家居博覽：家電1折起，床褥45折，枕頭買一送一，樂齡館長者卡免費入場

準備新屋裝修或想購買著數家電的朋友，不可以錯過5 月29日起一連4天香港家居博覽2025，展覽會以7 大主題區共1000個展位，有多個品牌家品、家電及床上用品，還有多間室內設計及裝修公司展示最新產品及提供一站式服務，大家可以歎住冷氣慢慢揀心水最舒服！今年更新增樂齡館及長者咭免費入場，各位老友記可以睇吓最新銀髮產品，提升生活質素。

長者咭免費入場 新增樂齡館

老友記有著數！65歲或以上人士憑長者咭可免費入場香港家居博覽參觀，留意優惠不適用於樂悠咭。今年展覽特別增設「樂齡館」展區，專為年長人士設計，展示多款長者日常家居用品、無障礙設計家居產品、智能家居科技及娛樂設備、健康護理用品、家居醫療護理產品等。

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實惠傢俬低至7折

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睡房家品推介包括SINOMAX太空棉護頸枕 5選2組合$599，Capella Mattress 護脊床褥會場限定優惠均一價HK$3,999， TEMPUR®丹麥製舒壓枕原價$1,980起，會場限定優惠均一價只需$1,368！Cottex 蝴疊枕會場限定優惠$999買一送一，抵！

SINOMAX太空棉護頸枕參照人體工學，場內設【太空棉護頸枕 5選2組合】$599優惠，可揀柔美健康枕、柔膚承托枕、活肌護頸枕、AIRCHILL 3°C 散熱小童調節枕或睡安豬醒目枕 Ex。

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Capella Mattress 護脊床褥雙面設計，採用銀離子抗菌涼感面料，有效抑菌同時保持涼爽，會場限定優惠均一價$3,999，購物滿$5,000或以上即可使用$300優惠券。

Cottex 蝴疊枕專為貼合人體設計，附送增高墊，自由調節最啱自己高度， 五種睡眠模式，支援側睡 / 仰睡等習慣。原價$1,999 會場限定優惠$999【買一送一】。

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各位準業主來到會場要做足準備心理，不但各樣家電及家具優惠睇到你花多眼亂，就連室內設計及裝修工程公司服務都有大量選擇，會場優惠多，認真要多比較及格價！

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香港家居博覽2025

日期： 2025年5月29日至6月1日 (星期四至日)

地點： 香港會議展覽中心1號展覽廳 (會展站B3或灣仔站A5出入口)

時間：5月29日至5 月31日12:00－21:00、6月1日12:00－19:00 (每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券)

售票：即場售票 (現金/八達通/信用卡)

預售：kkday: https://bit.ly/4lP4o3b

支付寶: https://w.alipay.hk/s04/RUVPU2fHb5

01空間: https://tinyurl.com/5n7zz69x

klook : https://bit.ly/43tVvVi

票價：HK$30（持長者咭/傷殘人士證/身高1米以下小童免費入場）



https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/inhomeexpo2025