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裳色．惜裳
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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/05/2025

穿出你的香氣！5大穿搭風格與香水搭配指南

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    Tiff Chan

    Tiff Chan
    教育學院創辦人，資深形象及色彩學講師，早於2019年率先將個人色彩、體型風格分析引入香港。現為各大國際時裝美妝品牌指定培訓導師與顧問。
    IG：theothestyle

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

　　選擇香水多數是憑直覺喜好、品牌、香水瓶設計、價格及宣傳廣告所吸引，在我未考獲調香師資格前，我從來沒有認真想過甚麼香氣適合自己。最近有過讓我印象深刻的一分鐘，一股濃郁又成熟的香氣隨著升降門打開撲鼻而來，香氣是來自一位衣著甜美的OL，當刻違和的視覺與嗅覺觀感實在可惜，我在想……如果聞到花香調應該會更賞心悅目。

 

 

　　當衣著妝容也悉心配搭好後，勿了忘香氣也是個人無聲的自我介紹！要了解自己適合哪種香調香氣，先看看自己的風格比較接近以下哪一種：

 

風格一

 

 

　　喜歡經典服裝如西裝、連身裙或珍珠飾品，剪裁傾向合身，男士會搭配皮鞋或領呔。

 

風格二

 

 

　　緊貼時尚潮流，選擇設計感強的服飾，不害怕大膽配色而且經常混搭不同材質。

 

風格三

 

 

　　愛穿素色單品，設計簡潔、剪裁利落。注重質感服裝以中性色調為主，而且多數無圖案裝飾。

 

風格四

 

 

　　以舒適為主，愛穿運動服、運動鞋，整體風格輕鬆且充滿活力，喜歡功能性與舒適感並重的單品。

 

　　如果你的風格比較接近……

 

風格一：精緻經典

 

　　 - 花香調如玫瑰、茉莉花、橙花、依蘭依蘭及鈴蘭等，結合木質香調如檀香及廣藿香，可呈現女性的優雅。

 

 

　　 - 木質香調如沉香、雪松，或以辛香東方調如黑胡椒、勞丹脂為主的香調以突顯剛陽氣息。

 

 

風格二：摩登時尚

 

　　男女相同 - 適合帶有辛香如丁香、肉桂、豆蔻或皮革氣息如煙燻木、勞丹脂的香水來呈現時尚感。

 

 

風格三：簡約素淨

 

　　 - 帶有柑橘調如橙花、柚子、佛手柑；或草本調如羅勒、迷迭香及鼠尾草香氣的香水。

 

 

　　 - 柑橘調如檸檬、青檸等；或帶有清新木質香如香根草、雪松香氣的香水。

 

 

風格四：運動休閒

 

　　 - 柑橘調如葡萄柚、柚子等；海洋調或薄荷草本香調。

 

 

　　 - 清新活力的香氣，如海洋調、柑橘調如佛手柑、橘子等或帶有草本如薄荷的香水。

 

 

測試與購買香水技巧

 

　　正確是噴在皮膚上（建議手腕），因為香水的氣味是會因應個人體溫體味轉變，前10-15分鐘聞到的是前調，中調與基調才是香水的核心，需要幾小時才能完全展現，注意以上步驟可確保香氣的轉化與個人喜好相符。

 

香水潮流趨勢

 

　　合成香水仍然是主流，而植物性、純素與無殘忍（避免含動物來源成份）的香水將會成為大趨勢，不含合成香精及化學固定劑的天然香水，對敏感肌更溫和適合長期使用，天然無害方向會是注重健康人士的好選擇！

 

 

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