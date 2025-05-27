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27/05/2025

35歲吳業坤入選港隊出戰烏茲別克空手道國際賽，兩項目落敗汲取寶貴經驗

#香港運動員 #藝人 #吳業坤 #烏茲別克 #空手道 #影視娛樂 #娛樂 #娛樂新聞
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Text: wong lin lin rachel

　　藝人吳業坤多年來積極練習空手道，日子有功練出成績，達成夢想成為香港空手道初級代表隊，早前更以運動員身份，代表香港參加國際級賽事到烏茲別克參加選拔賽等，完成兩項賽事大叫好爽，而且還可以親眼見證劉慕裳實現亞洲賽三連冠的歷史時刻。

 

 

　　吳業坤早前入選香港空手道初級代表隊，所以暫停演藝事業，隨港隊去到烏茲別克參加選拔賽等。他在社交平台透露，去年第一次打公開賽，得到成績能入選港隊，而今次參與國際大賽，出戰男子組手84公斤以上級別及男子團體組手項目，藉著參加比賽汲取更多實戰經驗。

 

 

　　在長文內，吳業坤分享比賽感受，自知水平未夠水準，就算明知可能會容易受傷，仍珍惜代表香港出賽的機會，心口掛勇字出賽，他感謝所有幫助自己的人：「決定再任性一次，感謝各位大佬畀我唔錄歌住、拍劇請假，去咗9日，亦多謝隨團教練同隊友嘅接納，今次去到見識到世界級嘅選手，知道自己有幾渺小，雖然輸了，但嗰種痛快是無可取代的。」

 

 

　　在這個比賽體驗裡，於現場觀摩來自世界各地的實力選手的技術，與此同時，親眼見證到香港女子空手道運動員劉慕裳，實現亞洲賽三連冠的歷史時刻。他今次體驗到做運動員的經歷，並且將感受寫成歌，他透露稍後會有新歌推出，內容主題便是有關空手道。吳業坤雙線發展，有機會創出一片新天空。

 

 

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