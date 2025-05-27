九龍城寨光影之旅八大打卡場景︰新增魚蛋工場，啤膠廠及沉浸式城寨光影天台，參觀須知詳情

九龍城寨熱潮停不了！由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的全新「九龍城寨光影之旅」電影場景展正式開幕，就算之前你曾參觀過《九龍城寨之圍城》 主題電影場景展，都好值得再去。「九龍城寨光影之旅」回到電影故事的原址重構電影場景，同時新增場景有全新體驗，加上展期長達三年，本地及海外戲迷參觀更方便，即睇參觀詳情須知。

入口上方 「九龍城寨鐵牌坊」的設計，參考了八十年代香港大廈鐵閘的設計。

是次「九龍城寨光影之旅」場景展規模最大，規模比之前於機場及啟德Airside展出時更大，共八個主題展覽館，現時法定古蹟內重構《九龍城寨之圍城》經典場景比之前更多，包括「七記冰室」、「龍城髮廊」、「牙醫診所」、「士多」、「跌打館」、「魚蛋工場」、窄行內街的「裁縫店」、「維修店」、「水井」和「啤膠廠」，以及「城寨光影天台」，展覽內部分地磚更是從舊建築物回收再用，以呼應當時的設計特色，進一步展現香港電影美術工作者的創意與精湛工藝。

入場參觀限時15分鐘

「九龍城寨光影之旅」展期長達三年，大家可以不用心急前往，現時展覽反應熱烈，康文署現以派籌的形式安排人流，大家可於展場的查詢處領取入場券。留意，參觀時間完結時，所有參觀人士均須離開展覽館，入場券逾時即告無效。

全新窄巷內街啤膠廠

窄巷內街及城寨光影天台為相連展覽館，場景重現九龍城寨是自給自足的社區生態，窄巷旁小店林立，包括裁縫店、修鞋檔、電器維修小店應有盡有，其中啤膠廠的場景特別為是次展覽而設，不同類型的塑膠產品一一展出，大家可以窺探及想像昔日情況。另外，當年香港制水同於城寨發生，迫真水井勾起不少人當年回憶。

啤膠廠

啤膠廠

裁縫店

展覽館重現城寨窄巷內街非常凌亂電線，以及家庭式作業的小工場。

全新城寨光影天台

城寨光影天台是全新展出場景，大家如置身於錯綜複雜九龍城寨的天台，同時可以感受城寨日與夜的變化，以及每當飛機降落時，巨大的機身幾乎掠過頭頂的沉浸式體驗。

天台內有大型投映屏幕，展示九龍城寨的日與夜，更配以特別聲效，讓參觀者感受當時九龍區居民在飛機飛過時的聲浪。

窄巷內街及城寨光影天台展覽館外打卡位

全新魚蛋工場

大井好姐魚蛋工場是全新展覽館，步入小工場即聽到戲中魚蛋妹的對白，好有親切感。小小的地方展示由起魚肉、打魚漿、唧魚蛋及炸魚蛋的步驟。電影中，陳洛軍在工場內獲得魚蛋妹的照顧，這份樸實的關懷讓長年 漂泊的洛軍首次感受到人情溫暖及歸屬感，最終選擇扎根於城寨。

七記冰室

講《九龍城寨之圍城》點少得叉燒飯！七記冰室是龍捲風的兄弟阿七所開，因而以此命名。這間冰室簡樸，是城寨居民的日常食堂，其中最具代表性的便是叉燒飯。大家可坐摺凳扮食叉燒飯打卡，冰室內更展出不少電影中的道具，包括四仔面具、陳洛軍身分證等等，各位影迷更可留意櫃枱上的簽名簿有電影演員的簽名！

龍城髮廊

七記冰室隔鄰是龍城髮廊，《九龍城寨之圍城》主角龍捲風雖是武林高手，卻選擇低調隱身於這間理髮店。電影中最重要的一幕便發生於此──龍捲風為洛軍剃鬚，龍捲風與洛軍閒談往事，也讓洛軍下定決心留在城寨，正式成為九龍城寨的一份子。大家可坐於舊式理髮椅打卡留念！

牙醫診所

在九龍城寨內無牌牙醫診所隨處可見，全盛時期更高達一百五十多家。這些診所設備簡陋，卻成為許多基層市民求診的唯一選擇，甚至吸引城寨以外的香港市民前來看病。牙醫診所之前都有展出過，但今次大家可以更近距離睇每項工具及器材。

士多及跌打館

舊式士多是城寨居民的「百寶店」，幾平方呎的空間內堆滿日常雜貨、日用品、漫畫、瓶裝汽水、牛奶糖、涼果等，重現當年士多模樣。大家更可以找到《九龍城寨之圍城》的主角陳洛軍為工友出頭挑選了一個眼鏡朱古力豆及一系列同款面具。同場還有跌打館，是不少工廠工人及苦力，因為工作環境艱苦而經常有傷就醫的民間醫療場所，細心睇更發現有龍捲風及大老闆信心推薦跌打酒！

展覽館門外更有懷舊雪糕車，是不少人的童年記憶，打卡一流。

入口傳統花牌、城寨街坊會

是次展覽加入不少香港傳統工藝的元素，未欣賞主題場景前，大家首先見到以人手書寫的大型傳統花牌，花牌是慶賀神誕節慶、開張誌慶及就職典禮等場合的大型裝飾。九龍城寨的居民每逢盂蘭勝會期間會搭建神棚、大士台與戲棚，街頭焚燒街衣，祈求平安。

「九龍城寨光影之旅」電影場景展由即日起展出，為期三年。有關展覽的查詢，詳情可參閱： https://www.lcsd.gov.hk/en/parks/kwcp/common/attachment/exhibition_guide_chinese.pdf

「九龍城寨光影之旅」

展期： 2025年5月24日起，為期三年

開放時間： 2025年5月至8月 每天上午9時至下午7時、2025年9月後 每天上午9時至下午6時

地址： 九龍寨城公園衙門

門票： 免費入場

網址： https://www.lcsd.gov.hk/en/parks/kwcp/common/attachment/exhibition _guide_chinese.pdf