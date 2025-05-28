港股市場周二（27日）早盤低開高走再落，午後震盪走高。截至收盤，恒生指數漲0.4%報23381點，恒生科技指數漲0.5%報5182點，國企指數漲0.4%報8469點，紅籌指數漲0.6%報3964點。

「金融界」青楓作者指出，大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)漲0.9%，騰訊控股(00700)漲0.4%，京東集團(09618)跌1%，小米集團(01810)漲0.5%，網易(09999)漲1.5%，美團(03690)漲2.1%，快手(01024)漲0.5%，嗶哩嗶哩(09626)漲0.1%。吉宏股份(02603)香港上市首日漲超39%，派格生物醫藥(02565)上市首日跌超25%。蜜雪集團(02097)漲10%，泡泡瑪特(09992)漲超5%；赤峰黃金(06693)跌5%。CXO概念股齊漲，維亞生物(01873)漲超12%；啤酒股集體上漲，青島啤酒(00168)漲近4%。

CXO概念股齊漲，維亞生物漲超12%。中信證券發布研報稱，醫藥板塊2025年上半年表現為過去3年以來最好的市場收益，得益於集採等政策趨勢優化、商業醫療保險推動、AI產業催化賦能等醫藥外部環境的向好，以及在醫藥創新進入收穫期和關稅擾動背景下自主可控趨勢的驅動下。從全年角度來看，業績和估值或將有望迎來雙擊，現在布局正恰當。

啤酒股集體上漲，青島啤酒漲近4%。招商證券發布研報稱，啤酒銷量如期企穩，期待結構恢復。去年啤酒行業旺季銷量承壓拖累全年業績表現，主要企業通過各種方式主動調節庫存，成本紅利帶動淨利率仍有提升。今年行業輕裝上陣，首季銷量呈現復甦，業績也普遍呈現改善趨勢。全年維度看，旺季動銷改善意義不僅在於銷量恢復，低預期、低基數下，現飲渠道消費增加有望帶動結構自然恢復。

茶飲股普遍走強

茶飲股走強，蜜雪集團漲近10%。參考灼識諮詢，2025年現製茶飲市場規模約3109億元人民幣，2023至2028年複合增速約19.7%，維持高速增長。2023年CR5（銷售額份額前五）為49%（GMV口徑），蜜雪冰城份額佔20.2%居首。茶百道(02555)加速布局海外市場，成為首個受邀入駐韓國「愛寶樂園」的中國飲品品牌。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）