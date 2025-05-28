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28/05/2025

大灣區航空今日起每日送出300張免費來回機票！包20公斤寄艙行李及1件7公斤手提行李！

#玩樂旅遊 #著數優惠 #大灣區航空 #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #travel news #GBA帶
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Text: Katty Wu

　　大灣區航空由今日（5月28日）一連3日，以及下星二、三（6月3、4日），共5日，每日送出300套來回機票，更包1件20公斤寄艙行李及1件7公斤手提行李！留意，每日將會送出不同目的地的機票，而且並不是直接上官網搶，今日第一日免費機票限定航點是日本仙台！

 

　　今次「搶免費機票」的玩法，比以往複雜一點：

 

1. 於活動當日早上10時，留意GBA（大灣區航空）Facebook及IG公佈當日的「優惠航線」

2. 當日中午12時留意GBA社交媒體公開指定的「關鍵字」

3. 於Google搜尋「關鍵字」以進入活動網頁獲取「優惠碼」

4. 於GBA官網輸入「優惠碼」，即搶指定航點免費來回機票

 

優惠詳情：

活動日期：2025年5月28-30日、6月3-4日（共5日）

活動時間：中午12時開始（至送完為止）

旅遊出發日期：2025年6月1日至9月30日（從香港出發）

 

　　每條航線每日限定300張來回機票，每個名額限買1張來回機票。獎賞機票不包括燃油附加費及其稅項；個別航線旅行出發日期有所不同；請留意航班出發日期及時間。

 

大灣區請來台灣人氣偶像邱鋒澤及黃偉晉做代言人！

 

大灣區航空

Facebook：https://www.facebook.com/greaterbayairlines

 

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