夏韶聲8月紅館開演唱會，「Last Summer」預告告別演出？72歲仍自信巡迴騷體力十足

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer）昨日（27日）開記者會宣佈即將於8月2及3日在紅館舉行《LAST SUMMER CONCERT》演唱會，還預告完成演出後便會展開世界巡迴表演，當中會首次在美加開騷，預計完成行程約花兩年。72歲的他雖然早前雙眼接受白內障手術，自信十足有足夠體力和心力演出。

記者會由陳淑蘭擔任司儀，夏韶聲帶來由其日藉結他師傅竹田和夫所送的結他，表示8月演唱會用這支結他表演，而且還會跟首個演唱會合作的Super Band再攜手演出。開騷前已經群星拱照，無綫更為他拍攝特輯，節目中有陳小春、鄭子誠和曾志偉等人跟他大談往事。陳小春跟夏韶聲在1998年無綫劇集《鹿鼎記》中分別飾演「韋小寶」及「陳近南」，二人戲裡戲外直至今日仍是師徒關係，陳小春表示從未看過師父現場演出，到時一定會撐場。與此同時，古天樂亦有拍片力撐夏韶聲。

今次已是夏韶聲第4次在紅館舉行演唱會，仍然選擇這個場地全因他對紅館有情意結，他表示：「2000年第一次喺紅館開個唱，我又係喺紅磡出世同成長，睇住紅館起，當時好想帶父母去紅館睇我嘅演唱會，可惜未開騷佢哋已經過身。」

演唱會主題為「Last Summer」，未知是否有告別的意味？他接受訪問時，含糊其詞交代：「少少告別啦！我會做巡迴騷先，去內地之外，亦會去美加嗰邊嘅地方。有好多支持我嘅人，已經移民去咗嗰啲地方。已經係Last summer，但有啲人未見過我唱歌，希望呢個巡演畀佢哋見下。」

夏韶聲不會講外星人「陳仔」，透露演唱會會分四部份，將會回顧58年的音樂成長旅程，由自己喜歡甚麼類型的音樂，至後來第一首唱的歌。而他表示2020年推出的《2020 Arrival》已預告他為何是「Last Summer」，到時會在演唱會第三部分獻唱。