28/05/2025
譚仔三哥、譚仔抵食下午茶餐優惠：$19起咖喱魚蛋魚片頭、煎蛋烤胡椒酥餅，迷你雙餸米線餐$30+小食$10起
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
抵食下午茶推介！譚仔雲南米線與譚仔三哥米線同步即日起於下午茶時段，新推出咖喱魚蛋魚片頭餐只售$19抵喎，煎蛋烤胡椒酥餅餐$25有交易。兩大食店更將將原有的迷你雙餸米線及炸醬飯套餐，以及凍檸茶配方升級，唔會將貨就價！唔夠飽，你仲可以加配蜜糖燒雞翼、香烤芝腿雞蛋卷及迷你番茄湯牛肉通粉等三款小食，喺時候2:30pm 出動！
譚仔三哥、譚仔茶餐$19起
譚仔三哥、譚仔同步全新推出的「咖喱魚蛋魚片頭餐」只售$19，三哥及譚仔*秘製咖喱湯底融合十多種辛香料的黃金比例，招牌彈牙魚蛋與地道魚片頭組成經典港式美食，想食件多士，肉桂焦糖多士烤過香脆同樣只售$19！除此之外，兩大品牌新推「煎蛋烤胡椒酥餅餐」$25都幾抵食，酥餅烤至香脆夾入煎蛋，搭配經典酸菜，鹹香酥脆。
譚仔咖喱魚蛋魚片頭餐及熱飲 $19
譚仔三哥烤煎蛋胡椒酥餅餐配甜酸菜$25
酥脆香口的胡椒酥餅內夾上烤製過的煎蛋，一口咬落鹹香酥脆，再配上經典酸菜，雙重享受。
*譚仔茶餐可免費轉為轉成豬皮或魚腐
烘肉桂焦糖多士餐包烘肉桂焦糖多士 + 熱飲* $19
想食飽啲，推介人氣之選「炸醬飯」及「撈麵餐」，即日起炸醬飯可自選煎雙蛋、午餐肉或蜜糖燒雞翼，包熱飲$29有交易！撈麵餐（譚仔為寬麵／三哥為油麵）則可選以上配料或白肉，任選兩款，套餐包熱飲$38。
譚仔三哥香蒜汁雙餸撈油麵及熱飲*（4選2煎雙蛋 /午餐肉 /白肉 /蜜糖燒雞翼） $38
譚仔三哥乍醬酸菜飯餐配自選一餸及熱飲 $29
譚仔三哥過小橋米線餐包熱飲$47 ， 湯底 (免費：清湯；+$1轉麻辣湯/煳辣湯/酸辣湯；+$2轉番茄湯/(重慶)三哥酸辣湯/砂砂湯， 麵底(免費：米線；+$2轉扭紋薯粉或油麵、+$5轉配蒟蒻麵，不設轉菜底、不設米線/薯粉加底或少米選項)
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譚仔三哥抵到震下午茶餐
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套餐
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套餐內容
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售價
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A
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咖喱魚蛋魚片頭餐
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咖喱魚蛋魚片頭小食 + 熱飲*
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$19
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B
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烘肉桂焦糖多士餐
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烘肉桂焦糖多士 + 熱飲*
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$19
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C
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煎蛋烤胡椒酥餅餐配酸菜
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煎蛋烤胡椒酥餅配酸菜+ 熱飲*
*煎蛋烤胡椒酥餅內含有豬肉及蔥
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$25
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D
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烘土匪乍醬芝士三文治餐
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烘土匪乍醬芝士三文治 + 熱飲*
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$31
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E#
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三哥乍醬酸菜飯餐配自選一餸
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三哥乍醬酸菜飯 + 自選一餸 + 熱飲*
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$29
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F
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迷你雙餸米線餐
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迷你雙餸米線 + 熱飲*
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$30
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G
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香蒜汁雙餸撈油麵餐
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香蒜汁雙餸撈油麵 + 熱飲*
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$38
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H
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過小橋米線餐
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過小橋米線 + 熱飲*
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$47
譚仔選兩餸蒜汁撈麵（煎焗雙蛋、午餐肉3件）及熱飲 $38
譚仔炸醬飯餐配甜酸菜（蜜糖燒雞翼 2隻）及熱飲 $29
譚仔迷你雙餸湯米線/泡飯餐 $30，湯款可選: 清湯 /麻辣 +$1 /番茄湯+$2 (辣度另加$1)，兩餸/ 三餸可選: 腩肉 /雞肉 /火腿 /冬菇 /豬皮 /豆卜 /魚蛋 /魚腐 /魚片頭， 免費轉泡飯/ 轉寬麵 +$1 /轉三餸 +$4
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譚仔雲南米線茶實係咁抵下午茶套餐
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套餐
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套餐內容
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售價
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A
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咖喱魚蛋魚片頭餐
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咖喱魚蛋魚片頭小食+ 熱飲品
*魚片頭可轉豬皮或魚腐
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$19
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B
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玉桂焦糖多士餐
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玉桂焦糖多士+ 熱飲品
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$19
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C
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烤煎蛋胡椒酥餅餐
配甜酸菜
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烤煎蛋胡椒酥餅配酸菜+ 熱飲品
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$25
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D
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烘土匪芝士三文治餐
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烘土匪芝士三文治+ 熱飲品
*可選: 番茄/ 火腿/ 炸醬
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$31
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E*
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迷你雙餸湯米線/泡飯餐
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迷你雙餸湯米線+ 熱飲品
1.湯款可選: 清湯/麻辣+$1 /番茄湯+$2 (辣度另加$1)
2.兩餸/ 三餸可選: 腩肉/雞肉/火腿/冬菇/豬皮/豆卜/魚蛋/魚腐/魚片頭
3. 免費轉泡飯/ 轉寬麵+$1 /轉三餸+$4
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$30
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F
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自選兩餸香蒜汁撈麵餐
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自選兩餸蒜汁撈麵+ 熱飲品
可選兩款: 煎焗雙蛋/午餐肉3件/白肉/蜜糖燒雞翼2隻
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$38
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G
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過小橋米線餐
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過小橋米線+ 熱飲品
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$47
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H*
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譚仔炸醬飯餐
配甜酸菜
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譚仔炸醬飯+ 熱飲品
自選一款餸(3選1): 煎焗雙蛋/午餐肉/蜜糖燒雞翼 2隻
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$29
加$3歎升級版凍檸茶
有時享受「凍飲自由」是生活小確幸，因為凍飲加幾蚊唔使諗，都係財富自由的一種！即日起全線譚仔三哥、譚仔凍檸，以全新配方錫蘭紅茶底，以九種錫蘭紅茶茶葉混合而成，選用斯里蘭卡茶園的高級紅茶葉，茶味香濃而不澀。每份茶餐包含熱飲一杯，+$3可升級至凍飲細嚐檸茶醇厚風味！
下午茶加配小食$10起
3款全新小食包括蜜糖燒雞翼、香烤芝腿雞蛋卷、迷你番茄湯牛肉通粉。蜜糖燒雞翼以秘製豉油與蜜糖裹上雞翼表皮，再放入烤爐烤製即叫即烤。香烤芝腿雞蛋卷將包裹住芝士火腿的玉子表面煎到金黃，一口咬落即刻流心啖啖滿足；迷你番茄牛肉湯通粉夠飽肚。其他小食選擇包括咖喱魚蛋魚片頭、煎蛋烤胡椒酥餅 (配:甜酸菜，但可走酸菜)、烘肉桂焦糖多士、烘土匪乍醬芝士三文治、迷你乍醬飯及白飯。
香烤芝腿雞蛋卷
迷你番茄湯牛肉通粉$10
蜜糖燒雞翼 /土匪雞翼 / 香草雞翼 2隻$16
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譚仔三哥「茶餐必嗌小食」
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加配小食 (最多加配2款)
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售價
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迷你番茄湯牛肉通粉
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$10
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蜜糖燒雞翼 /土匪雞翼 / 香草雞翼 2隻
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$16
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咖喱魚蛋魚片頭
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$16
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香烤芝腿雞蛋卷
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$18
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煎蛋烤胡椒酥餅 (配:甜酸菜，但可走酸菜)
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$21
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烘肉桂焦糖多士
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$16
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烘土匪乍醬芝士三文治
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$27
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迷你乍醬飯*
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$15
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白飯*
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$10
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譚仔雲南米線額外追加輕食
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額外追加項目 (最多加配兩款)
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售價
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白飯*
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$10
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譚仔炸醬飯*
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$15
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迷你鮮茄牛肉湯通粉
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$10
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蜜糖燒雞翼 2隻
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$16
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香烤芝腿雞蛋卷
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$18
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玉桂焦糖多士
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$16
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咖喱魚蛋雙拼
*可選: 魚片頭/ 豬皮/ 魚腐
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$16
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烤煎蛋胡椒酥餅配甜酸菜
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$21
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烘土匪芝士三文治
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$27
譚仔三哥米線
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