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28/05/2025

譚仔三哥、譚仔抵食下午茶餐優惠：$19起咖喱魚蛋魚片頭、煎蛋烤胡椒酥餅，迷你雙餸米線餐$30+小食$10起

#著數優惠 #譚仔 #下午茶 #Hot Deals #美食情報 #譚仔三哥 #美食
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Text: Eunice Chow Photo: 譚仔雲南米線、譚仔三哥米線

　　抵食下午茶推介！譚仔雲南米線與譚仔三哥米線同步即日起於下午茶時段，新推出咖喱魚蛋魚片頭餐只售$19抵喎，煎蛋烤胡椒酥餅餐$25有交易。兩大食店更將將原有的迷你雙餸米線及炸醬飯套餐，以及凍檸茶配方升級，唔會將貨就價！唔夠飽，你仲可以加配蜜糖燒雞翼、香烤芝腿雞蛋卷及迷你番茄湯牛肉通粉等三款小食，喺時候2:30pm 出動！

 

 

譚仔三哥、譚仔茶餐$19起

 

　　譚仔三哥、譚仔同步全新推出的「咖喱魚蛋魚片頭餐」只售$19，三哥及譚仔*秘製咖喱湯底融合十多種辛香料的黃金比例，招牌彈牙魚蛋與地道魚片頭組成經典港式美食，想食件多士，肉桂焦糖多士烤過香脆同樣只售$19！除此之外，兩大品牌新推「煎蛋烤胡椒酥餅餐」$25都幾抵食，酥餅烤至香脆夾入煎蛋，搭配經典酸菜，鹹香酥脆。

 

譚仔咖喱魚蛋魚片頭餐及熱飲 $19 

 

譚仔三哥烤煎蛋胡椒酥餅餐配甜酸菜$25   
酥脆香口的胡椒酥餅內夾上烤製過的煎蛋，一口咬落鹹香酥脆，再配上經典酸菜，雙重享受。
*譚仔茶餐可免費轉為轉成豬皮或魚腐

 

烘肉桂焦糖多士餐包烘肉桂焦糖多士 + 熱飲* $19

 

　　想食飽啲，推介人氣之選「炸醬飯」及「撈麵餐」，即日起炸醬飯可自選煎雙蛋、午餐肉或蜜糖燒雞翼，包熱飲$29有交易！撈麵餐（譚仔為寬麵／三哥為油麵）則可選以上配料或白肉，任選兩款，套餐包熱飲$38。

 

　　

譚仔三哥香蒜汁雙餸撈油麵及熱飲*（4選2煎雙蛋 /午餐肉 /白肉 /蜜糖燒雞翼） $38

 

譚仔三哥乍醬酸菜飯餐配自選一餸及熱飲  $29

 

　　

譚仔三哥過小橋米線餐包熱飲$47    ， 湯底 (免費：清湯；+$1轉麻辣湯/煳辣湯/酸辣湯；+$2轉番茄湯/(重慶)三哥酸辣湯/砂砂湯， 麵底(免費：米線；+$2轉扭紋薯粉或油麵、+$5轉配蒟蒻麵，不設轉菜底、不設米線/薯粉加底或少米選項)

 

譚仔三哥抵到震下午茶餐

套餐

套餐內容

售價

A

咖喱魚蛋魚片頭餐

咖喱魚蛋魚片頭小食 + 熱飲*

$19

B

烘肉桂焦糖多士餐

烘肉桂焦糖多士 + 熱飲*

$19

C

煎蛋烤胡椒酥餅餐配酸菜

煎蛋烤胡椒酥餅配酸菜+ 熱飲*

*煎蛋烤胡椒酥餅內含有豬肉及蔥

$25

D

烘土匪乍醬芝士三文治餐

烘土匪乍醬芝士三文治 + 熱飲*

$31

E#

三哥乍醬酸菜飯餐配自選一餸

三哥乍醬酸菜飯 + 自選一餸 + 熱飲*
 1. 可配以下一款餸 (31)
       -煎雙蛋 /午餐肉 /蜜糖燒雞翼 2

$29

F

迷你雙餸米線餐

迷你雙餸米線 + 熱飲*
    1. 湯底可選: (31) 清湯 / +$1轉麻辣湯 / +$1轉酸辣湯
    2. 食材只可選: (82) 腩肉 /雞肉 /火腿 /鮮冬菇 /豆卜 /魚蛋 /魚腐 /魚片頭
    3. +$43
    4. +$1轉扭紋薯粉或油麵 / +$5轉蒟蒻麵 (不設轉菜底、不設米線/薯粉加底或少米選項)

$30

G

香蒜汁雙餸撈油麵餐

香蒜汁雙餸撈油麵 + 熱飲*
    1. 可選以下2 (42，不可重覆選擇)
        -煎雙蛋 /午餐肉 /白肉 /蜜糖燒雞翼 

$38

H

過小橋米線餐

過小橋米線 + 熱飲*
1. 湯底 (免費：清湯；+$1轉麻辣湯/煳辣湯/酸辣湯；+$2轉番茄湯/(重慶)三哥酸辣湯/砂砂湯
2. 麵底(免費：米線；+$2轉扭紋薯粉或油麵、+$5轉配蒟蒻麵，不設轉菜底、不設米線/薯粉加底或少米選項)

$47

 

 

譚仔選兩餸蒜汁撈麵（煎焗雙蛋、午餐肉3件）及熱飲    $38

 

譚仔炸醬飯餐配甜酸菜（蜜糖燒雞翼 2隻）及熱飲    $29

 

譚仔迷你雙餸湯米線/泡飯餐 $30，湯款可選: 清湯 /麻辣 +$1 /番茄湯+$2 (辣度另加$1)，兩餸/ 三餸可選: 腩肉 /雞肉 /火腿 /冬菇 /豬皮 /豆卜 /魚蛋 /魚腐 /魚片頭， 免費轉泡飯/ 轉寬麵 +$1 /轉三餸 +$4

 

 

譚仔雲南米線茶實係咁抵下午茶套餐

 

套餐

套餐內容

售價

 

A

咖喱魚蛋魚片頭餐

咖喱魚蛋魚片頭小食+ 熱飲品

*魚片頭可轉豬皮或魚腐

$19

 

B

玉桂焦糖多士餐

玉桂焦糖多士+ 熱飲品

$19

 

C

烤煎蛋胡椒酥餅餐

配甜酸菜

烤煎蛋胡椒酥餅配酸菜+ 熱飲品

$25

 

D

烘土匪芝士三文治餐

烘土匪芝士三文治+ 熱飲品

*可選: 番茄/ 火腿/ 炸醬

$31

 

E*

迷你雙餸湯米線/泡飯餐

迷你雙餸湯米線+ 熱飲品

1.湯款可選: 清湯/麻辣+$1 /番茄湯+$2 (辣度另加$1)

2.兩餸/ 三餸可選: 腩肉/雞肉/火腿/冬菇/豬皮/豆卜/魚蛋/魚腐/魚片頭

3. 免費轉泡飯/ 轉寬麵+$1 /轉三餸+$4

$30

 

F

自選兩餸香蒜汁撈麵餐

自選兩餸蒜汁撈麵+ 熱飲品

可選兩款: 煎焗雙蛋/午餐肉3/白肉/蜜糖燒雞翼2

$38

G

過小橋米線餐

過小橋米線+ 熱飲品

$47

 

H*

譚仔炸醬飯餐

配甜酸菜

譚仔炸醬飯+ 熱飲品

自選一款餸(31): 煎焗雙蛋/午餐肉/蜜糖燒雞翼 2

$29

 

 

加$3歎升級版凍檸茶

 

　　有時享受「凍飲自由」是生活小確幸，因為凍飲加幾蚊唔使諗，都係財富自由的一種！即日起全線譚仔三哥、譚仔凍檸，以全新配方錫蘭紅茶底，以九種錫蘭紅茶茶葉混合而成，選用斯里蘭卡茶園的高級紅茶葉，茶味香濃而不澀。每份茶餐包含熱飲一杯，+$3可升級至凍飲細嚐檸茶醇厚風味！

 

 

下午茶加配小食$10起

 

　　3款全新小食包括蜜糖燒雞翼、香烤芝腿雞蛋卷、迷你番茄湯牛肉通粉。蜜糖燒雞翼以秘製豉油與蜜糖裹上雞翼表皮，再放入烤爐烤製即叫即烤。香烤芝腿雞蛋卷將包裹住芝士火腿的玉子表面煎到金黃，一口咬落即刻流心啖啖滿足；迷你番茄牛肉湯通粉夠飽肚。其他小食選擇包括咖喱魚蛋魚片頭、煎蛋烤胡椒酥餅 (配:甜酸菜，但可走酸菜)、烘肉桂焦糖多士、烘土匪乍醬芝士三文治、迷你乍醬飯及白飯。

 

香烤芝腿雞蛋卷

 

迷你番茄湯牛肉通粉$10

 

蜜糖燒雞翼 /土匪雞翼 / 香草雞翼 2隻$16

 

譚仔三哥「茶餐必嗌小食」

加配小食 (最多加配2)

售價

迷你番茄湯牛肉通粉

$10

蜜糖燒雞翼 /土匪雞翼 / 香草雞翼 2

$16

咖喱魚蛋魚片頭

$16

香烤芝腿雞蛋卷

$18

煎蛋烤胡椒酥餅 (:甜酸菜，但可走酸菜)

$21

烘肉桂焦糖多士

$16

烘土匪乍醬芝士三文治

$27

迷你乍醬飯*

$15

白飯*

$10

 

譚仔雲南米線額外追加輕食

額外追加項目 (最多加配兩款)

售價

白飯*

$10

譚仔炸醬飯*

$15

迷你鮮茄牛肉湯通粉

$10

蜜糖燒雞翼 2

$16

香烤芝腿雞蛋卷

$18

玉桂焦糖多士

$16

咖喱魚蛋雙拼

*可選: 魚片頭/ 豬皮/ 魚腐

$16

烤煎蛋胡椒酥餅配甜酸菜

$21

烘土匪芝士三文治

$27

 

 

譚仔三哥米線
https://www.facebook.com/tamsnoodle

譚仔雲南米線
https://www.facebook.com/Jointedheart

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