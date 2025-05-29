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29/05/2025

對後市要有信心

#股市 #政政經經 #港股 #恒生指數
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　　港股周三（28日）上午小幅高開，其後震盪下行，恒生指數收市跌0.5%報23258點，恒生科技指數跌0.2%報5174點，國企指數跌0.3%報8443點，紅籌指數漲0.3%報3975點。

 

　　「金融界」作者青楓表示，大型科技股的分化加劇，快手(01024)績後漲近6%，網易(09999)漲2.8%，小米(01810)漲0.4%，阿里巴巴(09988)跌1.9%，美團(03690)跌0.5%，騰訊(00700)、京東(09618)跌超1%；電動車內捲加劇行業情緒緊繃，汽車股延續下跌行情，理想汽車(02015)、比亞迪股份(01211)跌超2%；半導體芯片股走低，龍頭中芯國際(00981)跌2.5%；此前連續走強的生物醫藥股回調，教育股、手遊股、內銀股、SaaS概念股多數下跌。另一方面，機構指生育補貼政策有望帶動乳製品消費需求的進一步復甦，乳業股、嬰童概念股逆勢活躍；油價走低疊加機票預訂量上漲，三大航空股齊漲。

 

　　企業方面的新聞則有：

 

　　美團：5月27日耗資3.9億元回購逾301萬股。

 

　　知乎(02390)：2025年第一季度的淨虧損為1010萬元人民幣（140萬美元），較2024年同期收窄93.9%。

 

　　快手：一季度收入326億元人民幣，按年增長10.9%；經調整利潤淨額45.8億元人民幣，按年增加4.4%。

 

　　騰訊音樂(01698)：韓國娛樂巨頭HYBE將於周五（30日）收盤後通過場外大宗交易方式，向騰訊音樂娛樂集團(TME)旗下香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額約2433億韓圜（折合12.9億元人民幣）。交易完成後，騰訊音樂將僅次於Kakao，躍升為SM娛樂的第二大股東。

 

　　小米集團：一季度收入1112.9億元人民幣，按年增加47.4%；淨利潤109.2億元人民幣，按年增加161.22%。

 

　　榮昌生物(09995)：用於治療全身型重症肌無力藥物泰它西普獲批在中國上市。

 

　　君實生物(01877)：昂戈瑞西單抗注射液新適應症上市申請獲得批准。

 

　　騰訊控股：5月27日斥資5億元回購97.9萬股。

 

　　宏華集團(00196)：附屬四川巨集華與中東客戶簽署合計金額超15億元的智能鑽機銷售協議。

 

　　大快活集團(00052)：預計年度股東應佔溢利下降不超過30%。

 

　　中國生物製藥(01177):TQB2102「HER2雙抗ADC」I期研究數據在2025年ASCO年會公布。

 

　　機構觀點：

 

　　興業證券全球首席策略分析師張憶東也認為，中國資產有望在「東穩西盪」的格局下成為全球資本逃離美元資產的避風港。港股市場的生態環境已經開始發生質的變化，迎來了大量優質企業的上市潮，海內外的增量資金開始持續地流入香港市場。他指出，港股市場的深層邏輯開始發生變化，優質的中國資產是支撐本輪港股可持續走牛的基本面基礎，因此港人對港股後市應有信心。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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