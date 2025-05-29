溫傑星期四｜英偉達盤後升近半成 H20晶片成發展去向關鍵？美國核心PCE料持平 美團最新部署！

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美股晶片龍頭英偉達(NVDA)公布了2026財年首季業績，表現勝過市場預期，收入及純利分別按件升69%及26%，不過目前仍有25億美元的H20晶片仍未能付運，未來仍係股份發展關鍵？美團(03690)半日彈近5%，最新有消息指其與萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）達成戰略合作，有望以更多元化業務在同行中突圍而出？股價反彈目標睇邊？

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