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29/05/2025

大欖隧道5月31日起大幅下調收費 私家車非繁忙時段減至$18！的士所有日子固定收費$28

#打工仔 #熱話 #Pantry熱話 #大欖隧道 #辦公室熱話 #易通行 #社會要聞
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Text: Katty Wu

　　自從政府接收西隧之後，大欖隧道就成為了「最貴」的隧道，私家車單程收費要$58，其實又未至於快很多，估計很多人跟記者一樣，都不捨得行大欖隧道！不過，終於等到政府接收接大欖隧道的一日了！由今個星期六（531日）00分起，將會即時大幅下調所有車種的收費，減幅介乎22%80%不等。私家車收費按時段減$13$40，的士收費減$30，貨車和巴士等商用車更下調$21$170元！

 

　　私家車新收費將會是：繁忙時段$45、一般時段$30，而非繁忙時段、星期日及公眾假期只需$18！的士及其他商用車（如貨車、巴士等）則維持所有日子固定收費，的士$28，其他商用車$43。駕駛人士可從大欖隧道增設的顯示屏或運輸署「香港出行易」流動應用程式，了解實時隧道費資訊。

 


 

　　留意，大欖隧道在當日00分會短暫停止運作約5分鐘，更新收費設施。之後至凌晨3時，會繼續使用人手或快易通收費；到凌晨35時，將全線封閉以進行轉換工程；直至上午5時重開及實施「易通行」，不用再停車繳費。

 

 

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