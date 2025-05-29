舊床單收集計劃︰愛心轉送保護遺棄動物協會貓狗保暖、鋪墊及清潔用，收集要求及地點詳情

當你換上了新床單之後，平時家中舊床單點處理？與其放著沒用，倒不如支持本地床品品牌Re Pillow Co. x SAA 保護遺棄動物協會發起「舊床單收集計劃」！計畫收集舊床單後，會給貓貓狗狗保暖、鋪墊、清潔使用，支持環保之餘又可以幫助有需要毛孩，即睇收集物資要求及收集地點詳情。

Pillow Co.尖沙咀 iSQUARE 分店設「舊床單收集箱」，收集乾淨的舊床單、舊被袋、舊毛巾，費用全免亦毋須購物。

Pillow Co. x SAA 保護遺棄動物協會現試行「舊床單收集計劃」，品牌於尖沙咀 iSQUARE 分店設「舊床單收集箱」，收集乾淨的舊床單、舊被袋、舊毛巾，收集後會將舊床單送去 SAA 保護遺棄動物協會位於元朗的會址，給被遺棄，有需要的貓貓狗狗使用。據知，SAA 保護遺棄動物協會日常照顧患有傳染病貓狗時，毛孩需要有自己獨立床單鋪床、抹身及保暖，不可與其他貓狗共用物資，因此需求量都好大。如果大家家中有舊床單多出，不妨捐予支持收集計劃。

Pillow Co.於社交平台表示，舊床單收集計劃（試行中）沒有定下限期，但仍需睇反應以及執行上有否遇到無法解決的問題，再決定能否成為長期計劃。由於暫時未知計劃反應如何，暫時只於尖沙咀 Isquare分店設有舊床單收集箱，計劃試行後如果反應好會在其他分店增添。大家有心參與支持計劃，宜先瀏覽 repillow.co/oldbedding「舊床單收集計劃主頁」最新計劃消息。

本地床品品牌Re Pillow Co.聯同 SAA 保護遺棄動物協會舉辦舊床單收集計劃，活動首幾日已收集不少舊床單及毛巾，首批捐贈床單、毛巾、被袋亦送到 SAA 會址讓毛孩使用。

收集物資條件需知

Re Pillow Co.轉述SAA 保護遺棄動物協會表示，現時需要收集舊但乾淨床單、被袋、毛巾、枕頭袋。留意，有夾棉任何被子類、枕頭、舊 TSHIRT、睡袋、床墊、地氈、舊寵物床不接受收集。至於窗簾要視乎質地及布質軟熟程度，如果硬身物料不會收集。

SAA 保護遺棄動物協會協會希望收集物資

• 舊床單

• 舊被袋

• 舊枕頭袋

• 舊毛巾

先清洗後捐贈

留意！如果床單被袋已放於衣櫃內一段長時間，請先清洗一次，晾乾後再交至收集箱。Re Pillow Co.於社交平台指原因有兩個，一、舊床單如果放於衣櫃內一段長時間塵量不少，二、不少人衣櫃可能放置臭丸，而臭丸對動物尤其貓狗有毒性，嚴重令貓狗中毒。大家需「先清洗，後捐贈」做好處理，才可以真正幫助小動物。

舊床單收集計劃計劃（試行中）

repillow.co/oldbedding

收集點︰尖沙咀 iSQUARAE 4 樓 402 號舖Re Pillow Co. （尖沙咀地鐵站H出口直上）

查詢：9151 0825 （在用膳時間外的營業時間內接聽）

註︰不設上門收舊床單服務

https://repillow.co/pages/tst