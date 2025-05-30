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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

30/05/2025

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

#雷鳴天下 #特朗普 #軟實力 #關稅戰 #國際評論 #大國博弈 #中美關係 #哈佛 #奈伊
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　哈佛大學政治學教授、創立所謂「軟實力」概念的奈伊(Joseph Nye)，於今年5月6日去世。

 

　　他的絕筆文章在他逝世後在網上政經雜誌《Project Syndicate》發表，文中鐵口論斷，美國政府當前種種殘害自己軟實力的行徑，不啻是自毀長城，而中國卻反其道而行，在2007年，時任國家主席胡錦濤已有指示，要大力投資建設軟實力，此消彼長，美國總統特朗普(Donald Trump)在與中國的競爭中，很可能會失敗。

 

美殘害自己軟實力，如自毀長城

 

　　此文並未提及他的僱主哈佛大學正被特朗普用洪荒之力打壓，可能他執筆時，尚未知此事，到知道後，難免活活氣死。這篇遺作，與他8年前所寫的中美關係文章大異其趣，當年他認為美國軍力領先中國太多，而中國在軟實力上先天不足，難與美國相比，但經過8年的天翻地覆，他再也不能對美國樂觀了。

 

 奈伊在其絕筆文章指出，美國政府當前種種殘害自己軟實力的行徑是自毀長城。(AP)

 

　　甚麼是軟實力？在奈伊的理念中，這等同一個國家的吸引力，例如別人認為你很靠譜，可以信任，又例如別人欣賞你的典章制度、文藝科技，所以頗生親近之意。一國若軟實力強大，便毋須動用這麼多的大棒與胡蘿蔔，即可勸服別國對她支持。換言之，美國在國際博弈上過去有三大法寶：大棒、胡蘿蔔及軟實力，後者奈伊用蜜糖作表達。

 

　　過去美國用上這三大法寶，有些時候確可能得心應手。從1976年開始，美國年年貿易赤字，反映美國給予其他國家的物資，年年少於其他國家給她的。這是別國給美國送胡蘿蔔，美國花霍，已沒有胡蘿蔔送人。剩下的便是大棒，蜜糖也所餘無幾，不夠用了。

 

美徵高額關稅，把財困轉嫁別國

 

　　特朗普上台後不斷揮動大棒，狀若瘋癲。此種大棒政策有兩大類，第一類是「以鄰為壑」、「禍水東引」，奈伊說特朗普用了Beggar-thy-neighbor的策略，不理別國的死活，與中華文化中的「以鄰為壑」同一概念。為甚麼對全世界徵收高額關稅（雖暫緩，但不容樂觀）？白宮的文件《海湖莊園協議》說得很白，便是要其他國家交保護費及美元使用費，你不肯再用美元又如何，她會制裁你，總之便是以關稅作為手段，意圖迫使別國向她付錢（為關稅埋單的其實主要是美國消費者，但特朗普不懂這道理）。若其他國家答應與特朗普合作，一起去找中國的麻煩，那麼，她們或許可以承受低一點的關稅率。由此可知，美國自己經濟陷入困境，思茲念茲的便是如何把困難轉嫁給別人，要別國替她埋單。

 

特朗普上台後揮動關稅大棒，是要其他國家為財政陷困的美國埋單。(AP)

 

　　第二類策略在道德上同樣惡劣，是師從古典帝國主義的老路，乾脆威脅要兼併別國。特朗普若能吞掉加拿大、格陵蘭，甚至巴拿馬，從帝國主義角度看，他便立了不世之功，利用別人的資源，可大大紓緩自己的財困。但從軟實力的角度看來，則美國無異可與納粹德國相提並論，再無吸引力可言。不過，我不相信他有此實力成事，美國的霸權已踏入「舞榭歌台，風流總被，雨打風吹去」的階段。

 

　　除了大棒外，美國還有多少「蜜糖」可吸住粉絲？美國的粉絲也許可分為兩類：第一類是曾受她好處，又或對其典章制度、教育科技有所仰慕者；第二類是利益與美國綁在一起的某些政客或團體。不得不說，美國立國時的「憲法」《獨立宣言》、《聯邦人文獻》等所體現的制度與價值觀，自有其耀目之處，在200多年前代表著人類的進步，我本科一年級時必修課程中要大量閱讀這些文獻，其中不少被收入在幾冊的名為《人民會判斷(The People Shall Judge)》文獻集中，我至今有收藏。但事物與思想都有其盛衰期，今天我們領悟到「人人生而平等」等宣言，「人人」並不真的指所有人，美國黑奴及印第安人曾受過平等對待嗎？至於美國的選舉制度連續幾次選出一些昏君，又如何可說其制度沒有重大缺陷？至於與美國利益綁在一起的「侵粉」，例如流亡海外的港人或台獨分子，其立場太受利益左右，可以不理。

 

打壓哈佛，與華科研強弱恐逆轉

 

　　近日把美國的「蜜糖」污染得很厲害的，便是其政府正在無所不用其極的打壓哈佛及哥倫比亞等名校。先不說其理由如何荒謬，只說後果。美國之所以能成為一等強國，最重要的因素是她能倚靠世界最優秀的一批大學，把別國最好的人才吸納過去。現在外國學生誰要去美國讀書，誰便要面對被驅逐出境的風險，這對美國軟實力打擊之大，是無與倫比的。教育與科技既是軟實力，也是銳實力，科技不如人，便要被卡脖子，哈佛或更多的頂尖名校失去留學生，意味著一個個進行著頂尖研究的實驗室被迫關門，美國的競爭對手是中國，從此科研強弱可能逆轉，特朗普另一名字是「川建國」，名字起得太對了。

 

特朗普打壓哈佛等頂尖名校，等於驅逐外國人才。(AP)


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【知識庫】「軟實力」帶來甚麼影響？

　　－「軟實力」(Soft Power)是國家或組織透過文化、價值觀、外交政策等方式影響他國，而非依靠軍事或經濟強制力。

　　－這概念由哈佛教授奈伊(Joseph Nye)提出，認為軟實力能讓國家透過吸引力和說服力達成目標，而非強迫他人服從。

　　－提升國際形象：國家若擁有強大文化吸引力和價值觀影響力，能讓其他國家更願意與其合作。

　　－增強外交關係：軟實力能促進國際合作，減少衝突。

　　－促進經濟發展：擁有強大軟實力的國家更容易吸引外資和人才。

　　－影響全球輿論：媒體、電影、音樂等文化產品，能塑造國際社會對某個國家的看法。

 

（本文原載於5月30日《香港經濟日報》）

 

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