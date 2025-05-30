巴黎強攻，國米力守；歐聯決賽，運氣先行

車路士在週中擊敗貝迪斯成功奪得歐協聯冠軍，是繼前年的韋斯咸後，又一支英超球隊奪冠。

繼歐霸之後，又一英超球隊在歐洲杯賽奪冠，唯獨本來在歐聯形勢大好的利物浦和阿仙奴都不爭氣，為何號稱最強聯賽的英超，總是不能在歐聯稱霸？

英超球隊在歐洲賽的成績一向不差，但僅限於分組賽成績，甚至8強，每到4強，就無以為繼。

車路士是唯一集齊歐聯、歐霸和歐協聯冠軍的球隊，雖說這對球隊神經刀，但偏偏多年來出過不少星球，而且也很有運氣，多個頂尖領隊都曾經執教，每次都有不俗的成績。

究其原因，不是西甲、德甲或者法甲的豪門有多厲害，也並非英超球隊實力不足，而是英超本土的賽事多（38場）杯賽太多（兩個），又沒有聖誕休息，將英超球隊的體能拖垮。

而且近年英超球隊的實力都相當平均，所謂中下游球隊，也並非毫無實力。

今屆的諾定咸森林和般尼茅夫，還有一向實力不俗的白禮頓、賓福特等等，即使是Big 7對上他們也不能穩勝。

本土聯賽競爭激烈，令英超豪門不能分心，休息時間少、輪換吃力，令他們在歐洲賽事舉步維艱。

這也是為何最近10屆歐聯決賽，7次都是由皇馬、巴塞和拜仁包辦冠軍。

今屆的決賽同樣缺少英超球隊，甚至用歐足協的角度來看，這如同票房毒藥，皆因兩隊都不是傳統大豪門，轉播收視恐怕難有保證。

雖然不是傳統大豪門，但並不代表賽事不精彩。

巴黎聖日耳門16強開始，接連淘汰利物浦、維拉和阿仙奴，擊敗的都是英超球隊，證明安歷基帶隊確有一手。

巴黎聖日耳門是繼朗斯（1955/56、1958/59）和馬賽（1990/91、1992/93）之後，成為第三支不只一次晉級歐冠/歐聯決賽的法國球隊。

巴黎聖日耳門攻守都有出色表現的球員，前鋒奧士文尼迪比利今屆歐聯上陣14場，攻入8球及交出4次助攻；門將當拿隆馬在淘汰賽階段屢救險球，上陣14場作出37次撲救。兩人發揮好壞，是聖日耳門能否奪冠的關鍵。

他們在最近11場歐聯比賽中贏了9場、輸兩場，並在最近9場比賽中7場首先破門，證明巴黎聖日耳門進攻火力猛。

至於國米分組賽只輸過一場給利華古遜，亦是8場賽事中唯一失球。淘汰賽先擊敗飛燕諾，再贏拜仁，對巴塞峰迴路轉，理論上是冠軍首選。

根據西班牙媒體《Fichajes》報道，國際米蘭有意簽入39歲的摩迪，這與國米陣中的老將都有好表現有大關係，例如36歲中場米希達利恩、37歲中堅法蘭斯高阿沙比、36歲恩尼森馬今季都有出色表現，是晉級歐聯決賽的功臣。

而國際米蘭則是第七次晉級歐冠/歐聯決賽，他們在本屆賽事中取得了10場勝利，也是他們在歐洲杯賽中單季的最佳戰績。

藍黑軍團本賽季14場歐聯比賽中僅輸掉1場，並且在最近8場歐聯比賽中保持不敗（6勝2和），證明他們的防守力強。

安歷基10年前帶領巴塞捧杯，有冠軍經驗；相反，恩沙基未曾在大賽中奪冠，臨場調動會不會失準？影響冠軍誰屬。

國米兩年前殺入決賽，當時沒運氣，不敵曼城；今季綜合來看，包括數據上支持國米應該捧杯。

而巴黎聖日耳門如果成功捧杯，安歷基將會是繼安察洛堤、摩連奴、哥迪奧拿和希丁克等名帥後，第7位可以帶領兩支不同球隊贏得歐聯的領隊。

國米兩年前打入決賽，沒運氣輸給曼城。相信這一次會好好把握，參考以上數據，贏是合理。國米防守好，有紀律性和反擊機動性，是他們贏波的最大希望。

巴黎聖日耳門在進攻和天份上都較佳，尤其在一場過的決賽中，有一定的優勢。安歷基經驗豐富，臨場調動較佳，力爭為法國豪門贏得這座夢寐以求的獎杯。

巴黎聖日耳門能量是強攻，國米的能量是韌力，不過，足球講實力，排陣如何、戰術運用、臨場發揮都係十分重要，但更重要是運氣。今場決賽氣碼足，巴黎聖日耳門叩門多年，國米強橫力併多時，看看運氣花落誰家？