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30/05/2025

78歲羅家英四度患癌：前列腺癌手術有後遺症與汪明荃財政獨立曾送千萬物業

#前列腺癌 #癌症 #羅家英 #汪明荃 #肝癌 #健康 #影視娛樂 #娛樂新聞
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Text: wong lin lin rachel

　　羅家英年屆78歲，曾4度患癌，絕對是一個勇敢的生命鬥士。曾切肝保命的他，近日跟朱茵在內地巡演舞台劇《驢得水》，接受訪問時坦白告訴大家，他第4次患癌，發現是前列腺癌，就算醫生曾經對他說餘下9年命，相信他的格言：「我不怕死」，使他走過每一次難關。

 

 

　　羅家英去年接受訪問，重提於2004年及2014年兩度罹患肝癌，一度需要切肝保命，當初因胃痛入院，留院檢查醫生告知「家英哥，你中咗」，指出其驗血報告發現有乙型肝炎及癌症指數：「普通人係4、5度，但我有500度。」後來，進行磁力共振檢查，發現肝臟右邊有3cm大的惡性腫瘤，而腫瘤僅有一粒，且位於肝臟邊緣，並未擴散，只需進行手術切除。2014年，羅家英的肝臟左邊發現另一粒2cm大小的腫瘤，同樣位於邊緣，一樣以手術切除；去年，羅家英體內再發現一粒腫瘤，不過體積非常細小，只需進行微創手術割掉。

 

 

　　老而不退的羅家英，經歷多次手術和療程，康復後仍然堅持工作。近日與朱茵合作演出舞台劇，更去到內地做巡演，他接受內地傳媒訪問時，自爆第4次患上癌症的情況，他說：「我問醫生，而家打針食藥嘅話，前列腺癌大概可以活幾耐？佢答我大概8年左右。」

 

 

　　訪問內羅家英提到，2019年檢查發現前列腺癌，需要入院接受手術，手術後還出現失禁後遺症，工作時自備尿布。每一次經歷痛楚、患病，幸好有汪明荃一直陪伴，2004第一次患癌，汪明荃陪他四出尋找醫生保命，還承諾痊癒後結婚，二人所以在2009年拉埋天窗。

 

 

　　去年，羅家英接受訪問提及財產分配問題，他當時稱尚未立平安紙，而自己跟汪明荃一向財政獨立：「拍拖時我講過我唔會要你啲錢，你鍾意點用就點用，家用我會畀，其他嘢就係我自己，錢我有，係冇你咁多，但係我夠用。」

 

　　笑言自己是大男人的羅家英，早年曾送近千萬物業給汪明荃：「我有能力嘛，咪買囉，我哋呢啲大男人，唔可以畀老婆管，所以咪各自各管自己。」二人財政獨立，甚至出街食飯也會AA制。

 

 

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