1周部署｜阮子曦：港股6月份有望爆邊？呢啲板塊後市看淡！

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

美國關稅戰消息又再有轉變，不過港股本周走勢仍欠方向，且已膠着了一段時間，「六絕月」要不「絕」有咩因素要留意？而家仲可以買貨博大市向上突破？阮子曦提到6月因有多個經濟數據公布，故可以咁部署！

影片網址：https://youtu.be/74kyrD0WpsA?feature=shared

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