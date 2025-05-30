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30/05/2025

WeChat Pay HK獎賞高達$145︰買機票平$50，大家樂$40優惠及萬寧／GNC門市$55優惠券

#Hot Deals #大家樂 #機票 #著數優惠 #萬寧 #GNC #WeChat Pay HK #優惠券
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Text: Eunice Chow Photo: WeChat Pay HK

　　WeChat Pay HK端午節與全球旅遊預訂平台HopeGoo、萬寧、以及大家樂推出連環驚喜獎賞，總值高達HK$145，包括買機票平$50，大家樂$40優惠及萬寧／GNC門市$55優惠券，即睇領取多多項優惠券詳情，做個精明消費者！

 

 

奬賞一： HopeGoo國際機票優惠$50

 

　　即日起至2025年6月30日，所有WeChat Pay HK用戶進入WeChat Pay HK的機票火車票頁面，進入全球旅遊預訂平台HopeGoo小程序後，可於頁面領取1張國際機票HK$50立減優惠券，單次消費滿HK$199可用。用戶可多次領取，但限於每7天兌換一次。機票出發日期不限，只適用於預付機票*。

 

 

奬賞二：大家樂分店掃碼領$40優惠

 

　　2025年6月1日至7月31日，用戶透過微信/WeChat掃描全港任何大家樂門店內的宣傳品或海報上的二維碼，即可在專屬活動頁面領取以下優惠券。WeChat Pay HK新用戶（從未使用WeChat Pay HK交易過的用戶）獨家專享「HK$10專屬電子現金券」2張，每張單次消費滿HK$20可用。

 

　　• HK$10優惠券券包

 

　　所有WeChat Pay HK用戶可領取總值HK$10優惠券券包，當中包括「HK$2精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$10可用；「HK$3精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$30可用； 「HK$5精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$100可用。

 

　　• HK$5大家樂小程序專屬電子現金券1張

 

　　所有WeChat Pay HK用戶可領取，透過大家樂小程序單次消費滿HK$50可用。

 

 

　　除此之外， 2025年6月1日至7月31日，用戶於 WeChat Pay HK 積分專區可換領滿$60減HK$6大家樂11時後優惠券1張，及滿$40減$3茶市優惠券1張。

 

 

完成指定任務額外賞2000 WePoints積分

 

　　此外，所有WeChat Pay HK用戶可到WePoints積分專區報名參與「於大家樂消費滿5筆享2000積分」任務，以獲得2000 WePoints積分，每位用戶每月獲得一次參與機會。活動期間，報名任務後的用戶，經 WeChat Pay HK在全港任何大家樂（門店、大家樂小程序或其他線上交易）消費滿5筆，即可在「消費 HK$1 得 1 積分」的基礎上，再額外獲得 2000 WePoints 積分，輕鬆獲取目標積分，以更快速度兌換獎賞。*不適用於購買「燒味外賣」、「盤裝外賣美食」及「包裝及應節食品」。

 

 

奬賞三：萬寧／GNC門市掃碼領取$55優惠券

 

　　即日起至2025年5月31日，用戶透過微信／WeChat掃描全港任何萬寧／GNC門市內的宣傳品或海報上的二維碼，即可進入專屬活動頁面，領取以下多項優惠券：

 

 

　　• 萬寧／GNC優惠HK$10優惠券券包

 

　　所有WeChat Pay HK用戶可領取總值HK$10優惠券券包，當中包括「HK$2精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$10可用；「HK$3精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$30可用；「HK$5精選門店專屬電子現金券」1張，單次消費滿HK$100可用。

 

　　• HK$25萬寧／GNC專屬優惠券1張

 

　　所有WeChat Pay HK用戶僅可於5月31日領取，於萬寧／GNC單次消費滿HK$500可用。

 

　　• HK$20現金券迎新禮包

 

　　WeChat Pay HK新用戶（從未使用WeChat Pay HK交易過的用戶）獨家專享「HK$10專屬電子現金券」2張，每張單次消費滿HK$20可用。

 

 

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