業主買樓時到銀行造按揭，樓契會作為按揭借款的抵押品存放到銀行處，當按揭完全清還之後，銀行就會把樓契交還予業主，這俗稱「贖契」。相信不是太多人有贖契的經驗，這裏可以分享一些考慮。

到銀行了解一下，清還所有按揭會引發贖契，而贖契需要聘請律師處理，相關律師費約數千元。要注意，與申請銀行按揭的情況類似，有些律師樓並不在銀行的指定名單上(on list)，銀行需要加收一些手續費，因為銀行需要另外多請一位on list的律師處理。所以，搵律師處理時，先要問清楚銀行經理，以免失預算。

其實，律師樓一定知道自己是否在那家銀行on list的，處理時，他們亦會問你於哪一間銀行造按揭，自然知道怎樣處理。例如若他們本身並非on list，他們可以與一些本身on list的律師合作，與銀行的溝通由on list的律師代為處理，只要銀行看見on list律師的信，就不會追收手續費，最重要是律師所收的費用是否全包。

完全清還物業按揭後，業主可拿回樓契。(Envato)

贖契之後，有一個煩惱是如何保管樓契。當然業主大可把樓契放在家中，然而，取決於樓契買賣次數，有些樓契絕不是三幾個file，可以是兩三箱紙皮箱，對儲存空間需求不小。加上，火災、水災、潮濕、蟲蛀等問題，會導致樓契損壞，這會更麻煩。

身邊有些朋友早已贖契，茶餘飯後討論，原來朋友把樓契放到銀行保險箱內，費用約為每年3000元，這算是保管樓契的一個成本。若要便宜一點，有些人可能考慮放到市面上的迷你倉。這個我不太贊成，始終它們並非提供保險功能，只是儲物功能，風險隨時比放在家中還要高。

贖契後需要處理樓契存放問題，有一個比較取巧的方法可免卻煩惱。業主可以考慮部分還款，手續更相對簡單。但要問清楚銀行最低按揭金額是多少，舉例最低按揭借款為20萬元，業主可以還剩這筆小數目，樓契便能保管在銀行之中，變相省下保險箱費用。

有一點要注意，假設按揭額20萬元，供款20年，每月供款約1200元，當中利息佔比約580元，利息支出每年差不多7000元，這個金額比起保險箱費用還要高。當然，透過這操作，業主能套現20萬元，投資了得的話，可以追回這個約3厘多的利息成本。

部分還款還有另一個好處，剛才提到贖契所需要的律師樓要求，若不是完全清還按揭的話，只是部分還款，並不需要律師處理，只需到分行填表即可，可以省下一筆律師費。他日有需要再作加按，手續也相對簡單。

談到清還按揭這想法，立即有網友以長遠角度擔心此舉不值，因為計及未來銀紙貶值，把所以債項清還似乎不太化算。先不用想得太長遠，按不同時期按當時環境作出最適合自己的調配，需要時再靈活操作吧。幾年後，可能投資環境合適，到時再造按揭亦可。

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