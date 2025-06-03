賴清德「去蔣」勞民傷財

在民進黨執政17年努力推動去中國化教育下，島內年輕一代都被洗腦成功，甚至未必知道蔣介石是誰。但每到民望下跌，蔣介石卻又變成綠營凝聚向心力、爭取獨派支持的救命丹。在賴清德就職周年民調不見起色之際，民進黨當局近期下達一個勞民傷財的決定，要把全島中正路（蔣介石別名蔣中正）通通改名。

自公元2000年陳水扁當選後，便以所謂「轉型正義」為名去除威權象徵，其實就是用各種方式剷除國民黨殘餘勢力，以及民眾對國民政府對台建設和貢獻的印象，並趁機極盡能事對蔣介石和他兒子蔣經國污名化。陳水扁也動過更改路名和中正紀念堂名稱的念頭，但任內只成功把總統府前的介壽路（國民黨政府為向蔣介石祝壽而命名的道路），改名為凱達格蘭大道。

陳水扁在位期間曾企圖將中正紀念堂改名

蔡英文上台後就對全台蔣介石銅像開刀，將各政府機關和學校內的銅像拆除，如遇到阻力就由側翼出手，以潑油漆、直接鋸去頭部等手段凌辱施壓。諷刺的是，蔡英文的命令進不了各軍營，軍方以不影響軍心士氣為由婉拒執行。賴清德當局則在上任周年時，由「內政部」要求各縣市政府，將中正路全部改名，去除威權象徵。

國民黨執政且擁有眾多人口的台北市、桃園市和台中市，更被「內政部長」劉世芳點名進度緩慢。而成為下屆國民黨主席呼聲極高的台中市長盧秀燕，則以「吃飽太閒嗎」回應。國民黨縣市長的回應方式，其實並非為反對而反對，而是比民進黨當局更有遠見，預先看到可能產生的繁雜民怨。

據當局統計，全台共有多達335條道路以中正或介壽命名，數量最多的竟然集中在綠營大票倉台南市，共有43條以中正命名的道路。國民黨縣市長看到的是，轄下的中正路如果改名，除了花大筆公帑重做路標、門牌外，戶籍在這些路上的數以十萬計民眾，從身份證、駕駛執照、戶籍謄本，到房契、地契等文件，全部要到不同政府機關辦理更改地址名稱手續，簡直是勞民傷財的極致。

盧秀燕批評當局「吃飽太閒嗎」後，YouTube頻道「桃園孫先生」發起網路投票，有近3萬人參與，結果顯示，高達96%的網友認為「盧秀燕罵得好」。Yahoo新聞網站的網路投票結果，亦有62.2%網友表示不贊成改名。

從民調結果可以看出陳水扁確實有一套，老謀深算，任內只把總統府前的介壽路改名，因為這條路上只有一戶要辦理更改地址，那就是「外交部」，而且裏面沒有老百姓的戶籍，不會製造民怨，又有指標意義。蔡英文針對蔣介石銅像開刀，也是同樣道理，既可宣揚意識形態，又不影響老百姓權益，絕對比賴政府高明得多。

台南市政府將中正路改為湯德章大道，並在下方加註「原中正路」，被民眾諷刺為脫褲子放屁。

撇開意識形態和政黨之爭，中正路幾乎都是各縣市最熱鬧繁華的地方，外地人如果不知道市中心在哪裏，詢問中正路就對了。也因此，就算綠營大票倉台南市表忠，執行中正路更名，也選擇採取有彈性的做法。例如台南的中正路更名為湯德章大道，紀念228受難者、人權律師湯德章，但在路名下面仍以括弧標註「原中正路」，卻因此被台南民眾戲稱為脫褲子放屁，多此一舉。

陳水扁上台至今已25年，民進黨當局的所謂轉型正義仍轉個不停。雖然國民黨黨產因此被沒收，228事件受難者亦獲恢復名譽，家屬得到補償，但每年都把這些陳年往事再挖出來，目的已不是正義，而是鞏固政權、團結支持者。

以目前綠營推行去中國化的速度，再過不久相信就連國民黨新一代政治人物，都未必清楚蔣中正的事蹟。反而是向來不遺餘力批評國民黨是外來政權的民進黨，到何時才能忘記將介石？不管民眾政治傾向是甚麼、喜不喜歡他，蔣介石的事蹟都已存在歷史，改得掉路名，終究也改不掉歷史。