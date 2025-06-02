仙台大食遊：河豚、國啤、鱈場蟹

隨著年紀漸大，肌肉流失，關節硬化及筋骨繃緊，坐長途機，變成一件痛苦的事，簡宜有如困在「空中監倉」，尤其如今經濟客位在航空公司紛紛縮皮下，越搞越窄，Leg Room 越來越短，若左右皆有乘客，感覺真的非常痛苦。

故此，我早決定不去飛超過五小時的任何城市，反正，已沒工作需要。

上月，計劃到未踏足過的日本仙台，本來推想，是此處並非東京或大阪般的港人熱點，應該乘客較少，坐得較舒服。原來錯錯錯！正因遊客不多，故此，航班二變一，只有廉航香港快運，講都唔信，周三出發，雞啼六點到機場集合，已見成條Check In 人龍，全機爆滿。

第一次坐廉航，乜都冇，迫迫貢，四小時半似受刑，去一次夠皮。

廉航座位又窄又迫，腳長啲可能要擺出通道

幸而，日本就是日本，落地後空氣清新涼快，處處感受到優質文化。仙台並非大城市，氣氛相當悠閒，冇處處聽到廣東話，咁先似旅行嘛。

仙台寧靜悠閑，沒有東京或大阪般的壓迫感

仙台飲食體驗，第一餐極惡劣。本來，此城以燒牛舌最著名，但弊，入到專門店，一切早早擺滿枱，當我係「$999玩到嘔」，唔該火速食完拜拜咪阻住晚市的地痞旅行團？牛舌入口，凍的，唔收貨，幾大寧願自費也重新叫過。哈，咁就立即掂晒，水準絕對兩碼子事。

叫啤酒，侍應冇問要乜啤，一嘢就送上冰凍麒麟啤。原來，此乃「國啤」，兼且，釀酒廠就在仙台宮城野區。

麒麟是日本「國啤」，參觀酒廠，大開眼界，之後，高潮是生啤任灌

翌日早上直闖總部參觀，大開眼界，啤酒製造過程，可令客人透過五感——視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，了解啤酒香醇奧秘。

參觀完，高潮為生啤任飲，兼送上小食。奇，晚餐滴酒不沾唇的團友，此時竟也可灌上三兩杯而不醉。

仙台之旅，住的酒店，無論正常或溫泉式，提供的早餐及晚餐，皆非常「標準化」，品種豐富一定夠飽，但談不上驚喜。

幸而，全程有兩餐是享受級的，一為河豚御膳料理，一為螃蟹會席料理。

前者單單睇住有牌師傅如何將有毒河豚處理，已是視覺享受。每件刺身皆片得薄如蟬翼，你問我好唔好食？好！的確好！

薄如蟬翼，透光的河豚刺身，盡顯師傅功架

後面是有牌河䐁師傅。前面，則是服務一百分的侍應

不過日本生食文化博大精深，尤其海產及魚類，說到底，我仍是鍾情頂級拖羅。

蟹宴又如何？鱈場蟹分生熟兩款。生食與熟食，境界完全不同，口感各異。日本菜最享受為眾多前菜的擺設，令人心花怒放。

吃日本菜，視覺已是大享受

鱈場蟹，生食熟食皆鮮甜無比

到仙台，必須參觀一次士多啤梨園。我在加拿大、台灣及內地皆到過種植地，從未見如仙台般的科學化及清潔衛生。入內隨手摘即放入口，完全不用擔心會「中招」，佩服晒日本人。

遊仙台，一定要參觀溫室士多啤梨園，讓視覺及味覺得到超級享受