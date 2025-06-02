陳慧珊客串演出《刑偵12》？轉軌道做老師不追求外表 優雅老去展現知性美

由林保怡、張振朗、陳法蓉和張松枝等人主演的無綫劇集《刑偵12》，之前有傳淡出娛樂圈多年的陳慧珊有份客串，不過林保怡一直口密不願透露。劇集早於內地播出完畢，疑有劇照流出這對經典熒幕情侶再度合體，勾起大家不少回憶。57歲的陳慧珊，但仍然好學不倦，轉軌道投身教育界，神隱期間其實在香港大學修讀香港大學教育博士學位。專注追求內涵提升的她，就算外型不復當年勇，優雅地老去仍有一份知性美。

陳慧珊當年做藝人，與林保怡合作無間，二人在《鑑證實錄》、《妙手仁心》等劇集中合作演出，外型襯到絕，成為經典熒幕情侶之一。今次有傳她為《刑偵12》客串演出，二人再度合作成為驚喜，不過這劇集在香港仍未播映到大結局，林保怡被問有關老拍檔客串一事，一直保持神秘感拒絕透露。

陳慧珊淡出娛樂圈多年，一早轉軌道投身教育界，除了曾被發現在內地做教育工作之外，她亦有修讀香港大學教育博士學位，花了8年時間寫論文十分勤力。偶然會在一些活動中亮相，更在街上被網民「野生捕獲」。

57歲的陳慧珊已為人母，雖然外型已大不如前，她也不太注重保養，亦不介意以真面目視人，但她內涵提升不少，比以前更見穩重，還被大讚有份知性美，故仍然有大批支持者。早前有內地粉絲分享追星經歷，他當日上前送花給陳慧珊，但陳慧珊趕著去開工未能停留，她反問粉絲可會跟著前往下一個拍攝地點才收花。粉絲為見偶像多幾面，追隨到拍攝現場，偶像接受自己的誠意收花，還收到簽名相留念。