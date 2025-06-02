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02/06/2025

尖沙咀龍舟美食街：龍舟型豆沙餅、雪條、鹹蛋雞蛋仔及熊貓打卡位｜周末永明香港國際龍舟邀請賽

#本地遊 #尖沙咀 #端午節2025 #精品 #旅發局 #永明香港國際龍舟邀請賽 #尖東 #好去處 #星光大道 #龍舟 #啤酒樂園 #大熊貓打卡位 #美食
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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局、Eunice Chow

　　雖然農曆端午節已過，但更精彩的永明香港國際龍舟邀請賽將於 6月7及8日（本周六及日）舉行，龍舟美食街攤檔有各款龍舟造型美食及消暑甜點登場，更有大熊貓打卡熱點及期間限定店，今個星期邊睇精彩賽事，邊食買玩。

 

 

　　即日至6月8日（下午1時至晚上10時開放），尖沙咀星光大道龍舟美食街10個餐飲攤檔供應多款端午主題美食，包括端午應節糭、龍舟造型的豆沙餅和雪條，以糉子為靈感加入咸蛋的雞蛋仔及章魚小丸子，以及多款清涼消暑的特色飲品等。

 

咸蛋雞蛋仔@一口甜蜜 $55

 

龍舟雪糕@星光小店 $25

 

龍舟豆沙餅配班蘭糕@坤記糕品專家 $30

 

端午節主題雞尾酒及無酒精飲品@白酒大師

 

粽子配9 款自家製辣椒油@香料案內所 $68

 

龍舟楊枝甘露雪條@ ISEE ISEE $40

 

星光大道大熊貓三大打卡點

 

　　大家飲飲食食之餘，記得同香港海洋公園超萌「 Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎加加和得得打卡！即日起至6月8日登陸星光大道設三大打卡點，牠們以端午節主題造型驚喜亮相，凡於美食街攤檔消費，即可獲大熊貓貼紙乙包，送完即止。

 

凡於美食街攤檔消費，即可獲大熊貓貼紙乙包，送完即止。

 

即日至 6 月 8 日期間，Sun Life 永明於尖沙咀 K11 MUSEA 地下 Promenade 設置大型互動裝置「永明龍舟鼓樂舫」

 

「永明香港國際龍舟邀請賽」將於6月7日至8 日舉行，全港市民可以體驗龍舟划槳及擊鼓的樂趣，同有機會免費獲得$100元電子購物禮券及精美禮品。

 

Panda Friends@香港海洋公園期間限定店

 

　　同場設Panda Friends@香港海洋公園期間限定店，發售多款大熊貓精品，龍舟主題特別版商品如冰涼巾、徽章及短袖上衣更為首次發售，安安、可可公仔更穿上有地道特色衫仔，同場更有其他大熊貓主題精品！

 

T恤 $280

 

Panda Friends@香港海洋公園期間限定店

 

安安、可可公仔(不包括衫仔)$190、衫仔$88

 

襟章 $55

 

換上夏日造型的LINE FRIENDS 朋友仔BROWN 與CONY，以及香港海洋公園大 熊貓龍鳳胎加加和得得的造型角色將不定時驚喜 現身尖東百週年紀念花園，與觀眾互動拍照。

 

6月7日至8日下午2時至4時（不定時快閃見面 會，每場約30分鐘）「 Panda Friends@香港海洋公園」及LINE FRIENDS朋友見面會。

 

啤酒樂園6月7日 至8日下午2時至晚上10時於尖東百週年紀念花園舉行。

 

 

龍舟美食街、「Panda Friends@香港海洋公園」期間限定店

日期︰5 月31日（端午節）至6 月8 日

時間︰1pm-10pm

地點︰尖沙咀星光大道

註︰「Panda Friends@香港海洋公園」端午主題打卡熱點全日開放（亮燈時間至晚上10時）

 

永明香港國際龍舟邀請賽

日期︰6月7日及8日

地點︰尖沙咀東部海濱

觀賞位置： 有蓋看台位於近星光大道入口，九龍香格里拉對面

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/dragon-boat-races.html

 

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