  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

02/06/2025

車企血戰 | FOCUS | 車企「口水仗」橫飛，行業陷集體焦慮

#吉利汽車 #價格戰 #華為 #小米 #比亞迪 #長城汽車 #激光雷達 #小鵬汽車
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中國官方接連敲打車企「價格戰」之際，新舊勢力之間的「口水仗」卻愈見升溫。先有老牌國企長城敲響「車圈恒大」警鐘，再有小鵬高管將激光雷達暗諷為「該剪掉的辮子」，最新則是花生指數十足的「餘（余承東）音繞糧（小米）」⋯⋯董事長、高管、公關隔空或陰或陽過招，折射通縮大背景下，罕見的行業集體焦慮。

 

長城、華為、比亞迪、小米等齊捲入

 

　　拼技術、拼價格，如今或許還要拼「口才（黑嘴？）」。長城汽車(02333)董事長魏建軍的「車圈恒大」論，即使遭比亞迪(01211)公關一哥李雲飛點名反擊，仍足以觸發比亞迪股價自高位急挫兩成。

 

　　事件發酵未止，有「大嘴」之稱的華為終端BG董事長余承東周末再公開稱，有的公司「只做一款車，就賣爆了，雖然他的產品可能不是那麼好」，矛盾直指SU7熱賣的小米(01810)，引發雷軍以「詆毀本身就是一種仰望」、「後來者總有機會」回應。

 

車企血戰 | FOCUS | 車企「口水仗」橫飛，行業陷集體焦慮

華為余承東疑似「餘（余承東）音繞糧（小米）」，引發雷軍以「詆毀本身就是一種仰望」、「後來者總有機會」回應。（網絡截圖）

 

　　再加上吉利(00175)高級副總裁楊學良5月22日在小米YU7發布當天，點讚某汽車博主的寶石綠法拉利照片（現已不可見），嘲諷小米模仿之意似盡在不言中；以及小鵬(09868)公關負責人王晨5月28日以「腦後的辮子（激光雷達）是時候要考慮剪掉了」的微博（現已不可見），為當天上市的純視覺方案MONA M03 MAX造勢，可謂為了流量拼到盡。

 

品牌、技術、生態、價格的多維競爭

 

　　相比庫迪(Cotti Coffee)近日以低至1.68元人幣的咖啡，狙擊9.9元出道的瑞幸(Luckin Coffee)，車界的這波「口水仗」，顯然是刻意為近期的「價格戰」添加伴奏，目的固然是爭正統、衝銷量，但背後卻是對商業模式、技術路線的集體焦慮。

 

車企血戰 | FOCUS | 車企「口水仗」橫飛，行業陷集體焦慮

吉利高級副總裁楊學良5月22日在小米YU7發布當天，點讚某汽車博主的寶石綠法拉利照片（現已不可見）。（網絡截圖）

 

　　一邊是「不造車」的華為主打的智選車模式，另一邊是小米追求的全棧自研、爆款生態；一邊是老牌國企，另一邊是新能源車王；一邊是激光雷達派，一邊是純視覺派⋯⋯面對「下一個五年（價格戰）可能更加激烈（何小鵬語）」，無論是爭奪智駕認知、品牌忠誠，還是追求成本控制、網絡流量，各路車企的博弈勢演變為品牌、技術、生態、價格的多維競爭。

 

　　如此前所未見競爭，和潛在的新一輪殘酷洗牌之下，過去一年股價飛升的一眾明星車企，或是時候重新校準定位，再決生死之戰。

 

撰文：金子安

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#吉利汽車 #價格戰 #華為 #小米 #比亞迪 #長城汽車 #激光雷達 #小鵬汽車
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | FOCUS | 關稅大棒死而復生，驢象司法戰不利...

30/05/2025 13:30

關稅戰

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk