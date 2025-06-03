AI口腔照片分析與牙齦炎檢測，全面提升市民口腔健康

人類口腔中的細菌和病毒數量有逾億計，假如護理欠佳，便容易造成細菌感染，引發各種慢性疾病。

有研究指出，經常刷牙的人患糖尿病的風險較不刷牙者低，而患牙周病者與糖尿病新症的機率呈正向關連。美國紐約大學羅里邁耶斯護理學院發現，跟牙齒齊全的人相比，牙齒脫落較多的成年人，患有認知障礙症的風險高出 1.48 倍。而美國心臟協會也有期刊指出，患有牙周炎的成年人與牙齦健康的人相比，血壓升高可達兩倍之多。

不過，港人不重視口腔健康。有調查顯示，只有不足六成的成年人有口腔檢查的習慣，而非院舍的長者更只有三成。為掌握市民的口腔健康狀況，香港政府每十年都會進行一次大規模的口腔健康普查。據2024年發表的普查結果，有三成以上的成年人患有蛀牙，約四成有出現牙齦出血。此外，分別有接近六成的成年人及七成非院舍長者有牙周病，反映市民普遍口腔健康欠佳，也對牙周病欠缺認知。

要準確判斷口腔健康狀況，以助治療跟進，香港大學牙醫學院聯同珠海學院資訊科學系、廣東工業大學信息工程學院，以及馬來西亞國立大學牙醫學院合作，開發人工智能（AI）算法，通過分析患者的口腔照片，可自動檢測紅腫、流血等發炎徵狀及發炎的牙齦位置，提出警示。研究團隊利用超過567幅不同程度牙齦炎的圖像數據集開發AI模型，而AI模型檢測牙齦炎的測試結果準確率超過九成。

目前，牙科治療技術日益先進，可有助減低嚴重口腔疾病的風險。如3D動態實時導航植牙系統、電解治療植體清潔系統等，並結合不同的先進技術，為患者帶來更優質及可靠的牙科護理。港大另有研究團隊發現納米鑽石對口腔致病生物膜有抑制作用，還有效對抗口腔内浮游的細菌等微生物病原體，有潛力發展成新一代口腔抗菌劑。

可是，高昂的費用成為港人尋求牙科護理的最大障礙，特別是長者。嶺南大學有調查指出，超過五成受訪長者因擔心未能負擔醫療費用而拒絕牙科治療，而不少長者便因為牙齒脫落妨礙進食，導致營養不良。

另一個重大挑戰是，香港牙醫人手短缺，截至2020年年底，大約每1000名人口只有0.37名牙醫，遠遠落後於其他國家，也不足以應付人口急速老化的需要。

從網上資料顯示，除牙醫數量與人口比例外，人均糖分消費量、吸煙率和每人每年平均的牙醫諮詢次數，都是反映市民口腔衞生意識的指標。故此，當局宜按時收集相關數據作更精準分析，為控制慢性疾病提供可靠的數據。與此同時，市民也應該多關注口腔清潔，避免患上嚴重的口腔疾病，為自己作好健康屏障。