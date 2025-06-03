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03/06/2025

公仔掛包包招小人？家居福祿壽雕像空心難招財怎樣解救？供奉觀音及關帝要點，用觀音像做手機桌布放錯位置對神明不恭敬？

#公仔 #玄學 #家居 #風水 #模型 #觀音 #福祿壽 #小人
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。有冇發現不少人喜歡把心愛公仔掛於手袋或背包，甚麼在家中放置模型公仔或卡通毛公仔？有說此舉招小人，到底是否真的易招惹是是非非？唔通要丟晒公仔？蔣博士認為小人都有「善良說」，視乎你擺放公仔或模型的屬性，當然如果你身邊小人是非多，最好都係不要將公仔掛在手袋或背包上。

 

　　年輕人愛動漫人物及卡通，年長一輩則喜歡家中擺放福祿壽雕像，寓意吉祥和帶來福氣好運。各位老友記，原來福祿壽雕像最緊要留意是否空心？就算萬一雕像是空心也不用愁，蔣博士教大家簡單解決方法，以及分享供奉觀音及關帝要點！另外，唔講唔知把觀音、佛陀肖像作為手機桌布，手機同時放於某一位置是不恰當，會對神像欠恭敬。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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