著數優惠｜港鐵商場及車站停車場限時$20電動車充電優惠券，附地點詳情

越來越多車主駕駛電動車，對電動車的充電位需求有增無減。即日起至7月31日，電動車充電服務品牌Jove送HK$20 電動車充電優惠券，涵蓋全港九新界合共 400個充電位，THE SOUTHSIDE、紅磡站停車場、ELEMENTS 圓方、MegaBox、圍方、青衣城及The Lohas 康城等。

門禁系統及電動車充電平台公司都市通科技有限公司旗下電動車充電服務品牌Jove，於6月2日至7月31日期間推出限時優惠，新用戶透過Jove應用程式完成登記，並輸入MTR Lab官方網站上顯示的優惠代碼，即時可獲得價值HK$20的優惠券，優惠券有效期30日，適用於首次充電服務。

Jove 充電網絡現已覆蓋港九新界，合共提供超過400個充電位，服務範圍涵蓋港鐵及其他商場、車站停車場、轉乘公眾停車場及商廈等，包括圓方、MegaBox、德福廣場、綠楊新邨、青衣城一期、圍方、The LOHAS 康城、PopCorn 1及PopCorn 、彩虹泊車轉乘公眾停車場及紅磡站停車場等。Jove於港島南商場THE SOUTHSIDE提供超過230個電動車充電位，電動車充電設施包括AC充電器及DC充電器。

Jove港九新界20個充電站

Jove 新用戶首次充電優惠

優惠代碼︰MTRLABJOVE

推廣期：2025年6月2日至 2025年7月31日

換領方法：於Jove應用程式登記成為新用戶，並將以下優惠代碼輸入Jove應用程式，便可獲得價值 HK$20的電子優惠券。

使用方法：優惠券有效期為30日，可於首次充電時使用。

數量有限，先到先得，送完為止。

https://www.mtrlab.com.hk/zh/promotions/jove202505/