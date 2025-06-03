香港電台舊同事退休後，生活各自各精彩，「唱片騎師之父」吳錫輝年年月月日日食食食，香港之外，走遍日本台灣澳門及整個大灣區，正斗的就發之為文，逢周四在《經濟日報》刊登，欄名「輝哥食之緣」。小弟乃長期粉絲，總之佢寫一間我就去一間。

輝哥吳錫輝退休後，年年月月日日食食食，快樂到不得了。

另外，「新哥」張文新則拖住靚靚老婆周遊列國，又打Golf，又每年一度為「寰宇希望」搞大型籌款活動，支持年比年眾，善款次次超額完成。

新哥張文新退休後，拖住溫柔太太車淑梅縱橫社交場合環遊世界，餘下精力組織慈善活動，快樂又有意義。

昨日，新哥突然飛鴿傳書：「肥碌，呢個調查你讀者必定啱睇，事實，不少論點與你追求的不謀而合啊！」

事實，過去10年，我已符符碌碌成為「快樂退休專家」，又出書又拍片又四圍開分享會，個人的價值觀，應該已潛移默化影響了不少人。

我退休後，符符碌碌誤打誤撞變「快樂退休專家」。

好，睇睇新哥個調查先。

標題搶眼：科學證實的公式，令你的幸福感持續上升！

科學？真㗎！原來美國有位幸福科學專家名魏斯(Jessica Weiss)，專責與大集團做科學研究——如何策略性地花錢，直接提升幸福快樂感覺。結果，得到八個啟示，全部有根有據。

（一）參加現場音樂會，感受集體亢奮(Collective Effervescence)：大群人在熟悉的強勁節奏中又唱又跳，腦內安多酚(Endophin)會大量分泌，個個出現如潮水式的情感共鳴，齊齊感覺到澎湃歸屬感及興奮感。（小弟每季皆組織自己友音樂會，大唱特唱經典中英文金曲，正因對此有極強烈的快感！ ）

投入現場音樂會，與萬千樂迷忘我地大唱經典歌曲，腦內安多酚會大量分泌。(Envato)

（二）體驗新事物，燃點大腦內的多巴胺：人的大腦，永遠存在好奇感。若能嘗試到快樂新體驗，就會釋放多巴胺(Dopamine)，帶來開懷與愉悅。新體驗不需要是甚麼大件事，可以是試揸一部新型號車（租啦！），又或是塗新顏色指甲油，甚或剪個新髮型。這些小小新嘗試，能令你生活更多姿彩，大腦保持活躍與滿足。

日常中不停作新嘗試，給自己新驚喜，可令生活多姿多彩。

（三）花錢省下煩惱：花錢，不一定要買商品。其實人人家中絕大部分衣物用品甚至食物與藏酒，皆非必要，可有可無，花錢後也不會得到恒久快樂。那麼，何不將錢用在更聰明的投資——減煩惱？不想煮飯咁煩？出外用餐或叫外賣啦！不想打掃？請清潔公司啦！錢用在這些地方，就令自己可以減壓，釋放更多時間做喜歡的事。下次消費時，應該問自己，這個，能讓我減少煩惱嗎？

花多少錢替自己減壓也是令自己快樂之道，例如請專人處理家務。

（四）投資人際關係：哈佛大學一項長近百年的追蹤研究，發覺緊密的人際關係比財富、名譽或基因更能推斷一個人的幸福感。懂得將金錢及時間用在建立人際關係者，一定快樂。舉例，恒常邀請喜歡的人晚餐，又或，買張機票飛赴遠方，類以突然的驚喜探訪老友，一切，皆會為你的「情感儲蓄帳戶」增值，以後會天天帶來「感情利息」，意即，會有更多人喜歡你，希望親近你！

緊密快樂的人際關係，是最有意義的「投資」，它會不停「派息」㗎！

下期續。