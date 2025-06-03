  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

03/06/2025

AlipayHK x 香港航空 機票優惠：來回悉尼機票低至$784！逢星期五搶免費機票 6月6日起搶台北、沖繩、悉尼

#AlipayHK　 #Alipay #著數優惠 #免費機票 #悉尼 #香港航空 #台北 #沖繩 #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #travel news
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　AlipayHK最近與香港航空聯乘推出多個夏日優惠，超過20個航點，包括將於6月20日正式啟航的長途航點悉尼，都可以享用低至85折優惠，悉尼機票低至$784，平過飛日本！另外，由6月6日起，連續3個星期五的早上10點會推出免費機票給AlipayHK用戶以積分搶購，目的地包括台北、沖繩及悉尼，記得set定鬧鐘搶機票！

 

優惠一：熱門航線折上折 悉尼機票低至$784

 

　　於6月1日至22日期間，用戶可透過AlipayHK手機應用程式領取優惠碼及限量AlipayHK禮券，再於香港航空官方網站或手機應用程式預訂從香港出發的來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入相關優惠碼並選擇以AlipayHK付款，即可享有折扣優惠。

 

　　以全新航點悉尼為例，優惠將低至88折（經濟艙）或85折（商務艙），折扣後經濟艙的來回票價可低至$784，如果加上使用AlipayHK的禮券，更可折上折額外再減$100！順帶一提，現時香港航空所有航線與客艙級別都至少包一件23公斤免費寄艙行李，更加抵玩！

 

精選航點優惠：

 

悉尼、日本：經濟艙 88折、商務艙 85折

泰國、越南、峇里島：經濟艙及商務艙 85折

台灣、韓國：經濟艙及商務艙 9折

中國內地：經濟艙及商務艙 92折

 

　　優惠日期由2025年6月1日至22日，而旅遊日期為2025年6月7日至10月25日（每個航點均設有不同的旅遊日期）。

 

優惠二：連續3個星期五搶免費機票

 

　　於6月6日、13日及20日一共三個星期五的上午10時正，AlipayHK用戶可以1,000 A. Point積分搶台北（6月6日）、沖繩（6月13日）及悉尼（6月20日）的免費來回機票，數量有限，手快有手慢無！

 

 

優惠三：金鵬俱樂部會員專享 機票50%回贈

 

　　由即日起至6月30日，金鵬俱樂部會員預訂指定「會員專享」航班，可獲相當於淨機票價50%的代金券回贈，代金券將以$100面額及餘額券發放。舉例，如果淨機票價為$1,253，會員將獲得$626回贈（即六張$100代金券，另加一張$26餘額券）。

 

 

AlipayHK

Facebook：www.facebook.com/AlipayHongKong

 

香港航空

Facebook：www.facebook.com/hkairlines

 

【你點睇？】煙民涉推撞食環署女職員致擦傷肩休448日病假，4年後食環署索賠44萬損失，你認為做法是否合理？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#AlipayHK　 #Alipay #著數優惠 #免費機票 #悉尼 #香港航空 #台北 #沖繩 #玩樂旅遊熱話 #旅遊 #travel news
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

黃瑋傑：觀望中美元首通話消息，料恒指短線於23100至236...

03/06/2025 10:31

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

狂人亂揮「大棒」，美還剩多少「蜜糖」？

30/05/2025 08:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk