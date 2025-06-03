03/06/2025
AlipayHK x 香港航空 機票優惠：來回悉尼機票低至$784！逢星期五搶免費機票 6月6日起搶台北、沖繩、悉尼
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
AlipayHK最近與香港航空聯乘推出多個夏日優惠，超過20個航點，包括將於6月20日正式啟航的長途航點悉尼，都可以享用低至85折優惠，悉尼機票低至$784，平過飛日本！另外，由6月6日起，連續3個星期五的早上10點會推出免費機票給AlipayHK用戶以積分搶購，目的地包括台北、沖繩及悉尼，記得set定鬧鐘搶機票！
優惠一：熱門航線折上折 悉尼機票低至$784
於6月1日至22日期間，用戶可透過AlipayHK手機應用程式領取優惠碼及限量AlipayHK禮券，再於香港航空官方網站或手機應用程式預訂從香港出發的來回機票（包括多城市行程），結賬時輸入相關優惠碼並選擇以AlipayHK付款，即可享有折扣優惠。
以全新航點悉尼為例，優惠將低至88折（經濟艙）或85折（商務艙），折扣後經濟艙的來回票價可低至$784，如果加上使用AlipayHK的禮券，更可折上折額外再減$100！順帶一提，現時香港航空所有航線與客艙級別都至少包一件23公斤免費寄艙行李，更加抵玩！
精選航點優惠：
悉尼、日本：經濟艙 88折、商務艙 85折
泰國、越南、峇里島：經濟艙及商務艙 85折
台灣、韓國：經濟艙及商務艙 9折
中國內地：經濟艙及商務艙 92折
優惠日期由2025年6月1日至22日，而旅遊日期為2025年6月7日至10月25日（每個航點均設有不同的旅遊日期）。
優惠二：連續3個星期五搶免費機票
於6月6日、13日及20日一共三個星期五的上午10時正，AlipayHK用戶可以1,000 A. Point積分搶台北（6月6日）、沖繩（6月13日）及悉尼（6月20日）的免費來回機票，數量有限，手快有手慢無！
優惠三：金鵬俱樂部會員專享 機票50%回贈
由即日起至6月30日，金鵬俱樂部會員預訂指定「會員專享」航班，可獲相當於淨機票價50%的代金券回贈，代金券將以$100面額及餘額券發放。舉例，如果淨機票價為$1,253，會員將獲得$626回贈（即六張$100代金券，另加一張$26餘額券）。
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